Lawson opgelucht: "Vooral blij dat ik weer mag racen"

Liam Lawson mag aankomend weekend aan de bak. In Austin gaat hij zijn eerste race van het jaar rijden, en daar heeft de VCARB-invaller veel zin in. Lawson heeft er vooral zin in om weer plaats te nemen achter het stuur en om samen te werken met het team.

Lawson is voor de rest van het seizoen de vervanger van Daniel Ricciardo. In Austin krijgt Lawson het direct zwaar, omdat hij vanwege een motorstraf vanuit het achterveld moet starten. De Nieuw-Zeelander weet dat hij goed moet presteren, met het oog op 2025. Hij zal de degens moeten kruisen met zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en die strijd wil hij vol aangaan. Bij Red Bull houden ze hem in de gaten.

Lawson heeft er zelf vooral enorm veel zin in. De Nieuw-Zeelander steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken in de preview van Visa Cash App RB: "Ik heb heel erg veel zin in het weekend in Austin, en ik heb er zin in om voor het eerst plaats te nemen in de auto. Als reservecoureur ben ik een aantal keren op COTA geweest, en het is waarschijnlijk één van mijn favoriete circuits om naartoe te gaan. De sfeer daar is geweldig. Ik heb alleen nog niet op het circuit geracet, maar ik heb er wel veel meters gemaakt op de simulator. Het is een geweldige lay-out, dus ik kijk ernaar uit om er voor de eerste keer te rijden. Ik ben vooral blij dat ik weer mag racen en dat ik met het team mag gaan werken om de best mogelijke resultaten te behalen."