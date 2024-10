McLaren presenteert Lloyd als nieuwe F1 Academy-coureur

Het team van McLaren heeft een nieuwe coureur toegevoegd aan hun opleidingsploeg. De Britse renstal heeft Ella Lloyd gecontracteerd en ze zal volgend jaar het team gaan vertegenwoordigen in de F1 Academy. Daarnaast gaat ze een Formule E-test afwerken voor McLaren.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om een coureur te steunen in de F1 Academy. McLaren heeft nu al bekend gemaakt welke coureur ze gaan bijstaan in deze klasse voor vrouwelijk talent. Lloyd zal de kleuren van McLaren gaan vertegenwoordigen in 2025 en ze zal uitkomen voor het team van Rodin. Ze debuteerde in Singapore al in de F1 Academy als houdster van een wildcard. Onderdeel van de samenwerking is dat Lloyd in november namens McLaren zal deelnemen aan de speciale vrouwentest in de Formule E.