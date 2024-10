Alpine-personeel mag zonder gardening leave vertrekken

Renault maakte vorige week bekend te stoppen met hun motorenproject. Het team van Alpine zal in de toekomst dus verder gaan als klantenteam, en dat nieuws valt niet goed bij het personeel. Luca de Meo begrijpt dat werknemers willen vertrekken, en hij stelt dat Ferrari al heeft aangeklopt.

Het personeel op de motorenfabriek in het Franse Viry is niet blij met het besluit van de Renault-top. Ze waren al kritisch op de plannen van Renault, en ze zijn niet blij met het einde van het Formule 1-tijdperk. Ook Renault-CEO Luca de Meo heeft begrip voor zijn personeel. Van hem mag het personeel vertrekken, en ze krijgen dan ook geen gardening leave. Dat betekent dat de medewerkers direct aan de gang mogen gaan bij een ander team.

De Meo stelt dat hij al is benaderd door Ferrari. Hij heeft hier geen problemen mee, en de Franse CEO van Renault legt de situatie uit in gesprek met de Franse krant L'Equipe: "We willen niemand ontslaan, maar als mensen meer interesse hebben om te werken met Formule 1-motoren, dan hebben we er geen problemen mee dat ze willen vertrekken. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vroeg ons of hij een aantal ingenieurs mocht overnemen en of dat de gardening leave dan niet zou gelden. We zullen de medewerkers niet vasthouden."