'Mercedes denkt na over Hypercar-programma'

De topklasse in het World Endurance Championship trekt veel interesse van fabrikanten. Meerdere merken rijden al in de Hypercar-klasse, en het lijkt erop dat er mogelijk meer fabrikanten bijkomen. Ook Mercedes lijkt namelijk interesse te hebben in deze klasse.

In de Hypercar-klasse rijden auto's die voldoen aan de LMDh-regels of de LMH-regels. Bijkomend voordeel aan deze regels, is dat deze wagens ook mogen uitkomen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De regels hebben de aandacht getrokken van veel merken en onder meer Peugeot, Toyota, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Cadillac, Alpine, BMW en Acura nemen al deel aan de kampioenschappen.

Volgens het medium RACER heeft ook Mercedes interesse in de Hypercar-klasse. Het medium meldt dat Mercedes al geruime tijd een mogelijke deelname aan het WEC en/of het IMSA aan het evalueren is. Ze zouden dan denken aan een auto die voldoet aan de LMDh-regels, hierbij moeten ze met een aantal standaardonderdelen rijden. Ze zouden al hebben gesproken met een aantal leveranciers en regelgevers. Als Mercedes groen licht geeft voor het project, dan verschijnen ze voor het eerst sinds 1999 aan de start van een kampioenschap met prototypes. Het startveld in de Hypercar-klasse begint in ieder geval steeds voller te raken, want recent kondigde Hyundai al een programma aan met hun zustermerk Genesis.