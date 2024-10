Red Bull boekt minder winst in succesjaar 2023

Het team van Red Bull Racing heeft het dit jaar zwaar, maar vorig jaar waren ze enorm succesvol in de Formule 1. Ze wonnen bijna alles races en wonnen beide wereldtitels. Uit de jaarcijfers van het team blijkt echter dat de winst flink is afgenomen in 2023.

Red Bull kende in 2023 één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Max Verstappen werd op een oppermachtige wijze wereldkampioen en het team greep de constructeurstitel. Uit de documenten van de Britse Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf Red Bull Racing over 2023 een jaarwinst van 1,296 miljoen pond heeft geboekt. Een jaar eerder was dat nog een winst van 2,057 miljoen pond. De omzet lag met 307 miljoen pond wel 29 miljoen pond hoger dan een jaar eerder.

Uit de cijfers blijkt ook wat de beloningen van de directeuren van Red Bull Racing zijn. De directeuren van het bedrijf zijn teambaas Christian Horner en Helmut Marko. Uit deze cijfers blijkt dat hun salaris in 2023 flink omhoog is gegaan vergeleken met en jaar eerder. In 2022 verdienden ze 3,447 miljoen pond, en in 2023 ontving het duo 7,190 miljoen pond. Omgerekend gaat dat om een bedrag van ongeveer 8,5 miljoen euro. Het lijkt er echter op dat dit om een gecombineerd bedrag gaat. Het meeste geld zou naar Horner gaan, terwijl Marko ook nog salaris van Red Bull GmbH ontvangt.