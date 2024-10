Alonso benadrukt voorbeeldfunctie F1-coureurs: "Je moet je gedragen"

De taakstraf van Max Verstappen was hét onderwerp van gesprek tijdens het raceweekend in Singapore. De Nederlander kreeg deze straf van de FIA opgelegd voor het gebruik van het woord 'fucked' tijdens een persconferentie. De straf leidde niet alleen tot veel onvrede bij de F1-coureurs, maar ook tot discussies over de verantwoordelijkheden van de rijders. Fernando Alonso heeft zich nu gemengd in deze discussie.

Kampioenschapsleider Max Verstappen werd op de vrijdag in Singapore bestraft, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens de FIA-persconferentie. De 26-jarige Nederlander kreeg een taakstraf opgelegd, waarmee hij het volledig oneens was. Uit protest besloot hij daarom na de kwalificatie en de race zo min mogelijk te zeggen in de perszaal. Pas na de officiële persconferentie van de FIA gaf hij uitgebreide antwoorden tegenover de media.

Het zorgde niet alleen voor discussies over het gebruik en het bestraffen van scheldwoorden, maar het leidde ook tot een debat over in hoeverre Formule 1-coureurs een voorbeeldfunctie hebben.

Rolmodel

Fernando Alonso werd tijdens een event van Aston Martin-hoofdsponsor Cognizant gevraagd of het hebben van fans over de hele wereld voor extra druk zorgt voor hem als F1-coureur. Hij beantwoordde die vraag door te wijzen op de verantwoordelijkheden die de rijders hebben richting hun fans.

"De druk komt niet van de fans, maar van de teams, de sponsoren en moeten presteren op zondagen. De fans zorgen ervoor dat de coureurs een enorme verantwoordelijk hebben, want je bent een rolmodel voor veel mensen", legt de man uit Oviedo uit. "Je moet je netjes gedragen. Je moet er klaar voor zijn om een rolmodel te zijn, ook wanneer je dat niet wil. En als je je niet zo wil gedragen [als een rolmodel, red.], moet je het alsnog doen."

Politiek correct

Volgens de 43-jarige Spanjaard kan je daarom ook niet altijd zeggen wat je wil. "Wanneer je iets wil zeggen, terwijl het niet correct is, moet je jezelf tegenhouden en politiek correct zijn", verklaart de tweevoudig wereldkampioen. "Als je een dag hebt dat je niet wil trainen of je niet wil voorbereiden op de volgende Grand Prix moet je het doen, ook al ben je er niet klaar voor. Je hebt namelijk die verantwoordelijk naar de fans en de mensen die in jou geloven."

De Aston Martin-coureur vervolgt zijn verhaal: "Ik heb over de hele wereld mensen ontmoet die Formule 1 volgen en die vinden je een inspiratie of een vechter, en dat laat je inzien dat er altijd ogen op je gericht zijn. Het laat je ook nadenken over de manier waarop je dingen benadert. Als coureur en als je in de spotlight staat, moet je je gewoon gedragen. De fans geven je veel liefde en motivatie, maar ook een grote verantwoordelijkheid dat je doet wat zij van je verwachten", besluit Alonso.