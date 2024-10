'Lawson maakt seizoen af met startnummer 30'

Het team van VCARB bevestigde vorige week dat Liam Lawson het seizoen voor hen gaat afmaken. De Nieuw-Zeelander vervangt de tegenvallende Daniel Ricciardo. Lawson lijkt te gaan rijden met een startnummer waar hij al veel races mee heeft gereden.

Lawson debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als invaller bij het toenmalige AlphaTauri. Ook toen verving hij Daniel Ricciardo, aangezien de Australiër in Zandvoort geblesseerd was geraakt aan zijn hand. Lawson liet een goede indruk achter, maar kreeg geen zitje voor dit jaar. Nu mag hij het seizoen gaan afmaken bij VCARB, en als hij goed voor de dag weet te komen levert dat hem waarschijnlijk ook een zitje voor 2025 op.

Lawson reed vorig jaar rond met startnummer 40. Dit was echter een tijdelijk nummer, het is namelijk verbonden aan het team van VCARB. Ayumu Iwasa reed eerder dit jaar tijdens de eerste vrije training op het circuit van Suzuka ook al met dit nummer. Volgens Speedcafe zal Lawson dit seizoen gaan rijden met startnummer 30. Dit nummer speelt een belangrijke rol in de loopbaan van de Nieuw-Zeelander. In zijn kartjaren reed Lawson met veel verschillende nummers, maar in de jaren in de opstapklassen reed vaak rond met nummer 30. Toen Lawson in 2021 door Red Bull in de DTM werd gestald reed hij ook met nummer 30. In zijn eerste jaar in deze iconische Duitse klasse pakte hij toen bijna de titel.