Alpine-teambaas kondigt updates aan, maar houdt slag om de arm

Het Alpine F1 Team kent een dramatisch seizoen. Het staat slechts negende in het constructeurskampioenschap, en de Franse renstal lijkt de afgelopen races weer terug te zijn op het niveau van het begin van 2024. Hier hoopt het team verandering in te brengen met behulp van wat updates.

Alpine, dat tot en met 2020 door het leven ging als het team van Renault, stond er de afgelopen jaren prima voor. Nadat het Franse team bij de terugkeer in de Formule 1 in 2016 nog als negende eindigde in het constructeurskampioenschap, wist het team uit Enstone-Viry vanaf 2017 standaard in de top zes te finishen. In 2018 en in 2022 veroverden ze zelfs de vierde positie in het kampioenschap achter de drie topteams: Mercedes, Ferrari en Red Bull, maar een echte aanval op de topteams, wat wel het doel was van de Franse renstal, zat er nooit in.

In 2024 is het team, dat op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe motorleverancier vanaf 2026, echter ver teruggezakt. Dit heeft niet alleen te maken met de interne onrust bij het team, maar ook met de langzame A524. De Alpine-bolide was aan het begin van het seizoen veel te zwaar, waardoor het team na vijf Grands Prix nog altijd op nul punten stond, maar daarna had het team een kleine opleving. Met een flink lichtere A524 behaalde de renstal uit Enstone-Viry acht punten in vier races (GP Monaco tot en met GP Oostenrijk), maar daarna is het team weer teruggezakt naar het niveau van begin 2024.

Hierdoor staat Alpine slechts negende in het constructeurskampioenschap met dertien punten. Alleen het puntloze Sauber doet het slechter. Toch hebben de nieuwe teambaas Oliver Oakes en adviseur Flavio Briatore de rust redelijk weten te bewaren. In gesprek met Motorsport.com stelt Oakes dat het bewaren van de rust en de nieuwe updates die eraan zitten te komen, er ook voor gezorgd hebben dat coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon nog altijd zeer gemotiveerd zijn.

"Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de motivatie een probleem is of was, want daar zijn de coureurs te professioneel voor", stelt de 36-jarige teambaas. "Natuurlijk zijn ze wel eens gefrustreerd, dat zou ik ook zijn. Je wil niet zondag naar het circuit komen met het idee dat je nutteloos gaat rondrijden. Maar we weten dat we voor het einde van het seizoen wat performance op de auto kunnen brengen."

"Het is niet zo simpel"

Waar de meeste Formule 1-teams al veel upgrades op hun auto's hebben geïmplementeerd in 2024, is Alpine nauwelijks met updates gekomen. Het Franse team was vooral bezig met onderdelen lichter maken om de auto meer richting het minimumgewicht (798 kilogram) te krijgen. Hierdoor loopt het team wat achter op de andere teams, maar zitten er nog veel updates in de pijplijn.

"We kwamen aan het begin van het seizoen wat laat met de updates, waardoor je niet gelijk loopt. Het minste waar ik op hoop, is dat we tussen nu en het einde van het seizoen wat performance op de auto krijgen", vertelt de Britse teambaas, die een slag om de arm houdt. "Sommigen hebben updates gebracht waarmee een grote stap werd gezet, anderen kwamen met updates die niet werkten. Wij moeten maar zien hoe die van ons presteren. Het is niet zo simpel als nu roepen hoeveel we willen verbeteren, het is meer dat we het ook op de baan moeten laten zien."