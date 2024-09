Mick Schumacher blijft dromen van F1-comeback

Mick Schumacher staat alweer een paar jaar aan de kant in de Formule 1. Sinds zijn exit bij Haas is hij Mercedes-reserve, maar hij droomt nog altijd van een comeback. Hij stelt dat de Formule 1 voor hem nog altijd het grote doel is en dat hij daar hard voor blijft werken.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij wist hier geen grote resultaten neer te zetten en hij reed veel schade. Eind 2022 kreeg hij te horen dat hij geen nieuw contract zou krijgen. Ook de steun van Ferrari hield op, waardoor Schumacher op zoek moest gaan naar een nieuwe werkgever. Hij vond onderdak bij Mercedes als reservecoureur en dit jaar rijdt hij ook in het WEC. Daar is hij fabriekscoureur van Alpine.

Of hij volgend jaar weer in het WEC rijdt, is nog niet duidelijk. Schumacher droomt groot en daar doet hij niet geheimzinnig over in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "De Formule 1 is het grote doel. Dat was het altijd en dat is het ook nog steeds." Schumacher laat doorschemeren dat er gesprekken hebben plaatsgevonden: "Ik wil me er verder niet echt in mengen, omdat het voor mij belangrijk is om mijn zaken gewoon te doen en alles wat er achter de schermen gebeurt privé te houden, gewoon uit respect voor alle partijen."