Lawson heeft nog geen zekerheid voor 2025

Het team van VCARB maakte vorige week bekend dat Liam Lawson de kans krijgt voor de rest van het jaar. Hij vervangt Daniel Ricciardo, maar het is nog niet zeker of hij in 2025 ook op de grid staat. Lawson doet daar dan ook niet mysterieus over als hij zijn nieuwe kans bespreekt.

Het team van Visa Cash App RB heeft de line-up voor 2025 nog niet rond. Yuki Tsunoda kreeg eerder dit jaar contractverlenging, maar zijn teamgenoot is nog niet bekend. De kans is groot dat het Lawson wordt, maar hij moet zich eerst gaan laten zien in het restant van het seizoen. Red Bull heeft verder nog een aantal talenten onder contract staan, waarvan Isack Hadjar en Ayumu Iwasa dit jaar al meters hebben gemaakt tijdens vrije trainingen.

Lawson doet ook niet geheimzinnig over zijn toekomst. De Nieuw-Zeelander weet nog niets over volgend jaar en hij wordt geciteerd door de NZ Herald: "Ik heb tot het einde van dit jaar, dus op dit moment is het puur voor deze zes races. Ik moet presteren, simpel gezegd. Ik moet mijn best doen en laten zien dat ik thuis hoor in de Formule 1. Ik moet een beetje hetzelfde doen als wat ik vorig jaar heb gedaan, want die prestaties hebben ervoor gezorgd dat ik nu deze kans krijg. Dus ik moet genoeg doen om te laten zien dat ik de beste kandidaat ben voor dat stoeltje."