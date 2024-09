McLaren ook oppermachtig bij pitstops in Singapore

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in Singapore. Lando Norris schreef de race op zijn naam en zijn team maakte geen fout. Ook bij de pitstops waren ze oppermachtig en stuurden ze Norris binnen mum van tijd weer de baan op met verse banden.

Het team van McLaren verrichte de snelste pitstop van het weekend in Singapore. Ze verwisselden de banden van Norris in 2,11 seconden. Het team van Red Bull Racing kwam in de buurt van McLaren, want ze gaven Sergio Perez vier nieuwe banden in 2,14 seconden. Ook de pitcrew van Mercedes was in vorm, want George Russell kreeg in 2,17 seconden de beschikking over een vers setje Pirelli's.

McLaren en Mercedes staan twee keer in de top tien bij de pitstops in Singapore. McLaren eindigde ook op de vijfde plaats met de pitstop van 2,25 seconden bij Oscar Piastri. Lewis Hamilton kreeg van zijn Mercedes-pitcrew nieuwe banden in 2,52 seconden. Ook de teams van Ferrari, Visa Cash App RB, Sauber, Alpine en Aston Martin eindigden in de top tien van dit klassement. Red Bull wist slechts één supersnelle pitstop uit te voeren.

Another trophy for @LandoNorris and @McLarenF1 to crown an amazing weekend as their mechanics perform the DHL Fastest Pit Stop.#F1 #DHLF1 #SingaporeGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/XQKctuXyk6