Waarom heeft de Formule 1 opnieuw een pauze van drie weken?

Het Formule 1-circus had van eind juli tot en met eind augustus een aantal weken vrij vanwege de zogenoemde zomerstop. Daarna keerde het circus terug met races in Nederland, Italië, Azerbeidzjan en Singapore, maar nu is er opnieuw een break van ruim drie weken. Waarom is er tegen het einde van het seizoen 2024 nog een tweede zomerbreak?

De Formule 1 heeft jaarlijks een zogenoemde zomerbreak. Deze korte pauze, die dit jaar plaatsvond van 29 juli tot en met 22 augustus, werd in 2009 ingevoerd in de koningsklasse van de autosport om het personeel wat te ontzien in de alsmaar voller wordende F1-kalender. De renstallen, die verenigd waren in de Formula One Teams' Association (FOTA), regelden dit in eerste instantie onderling, maar vanaf 2014 werd de zomerstop opgenomen in de Sportieve Reglementen.

De regels voor de zomerstop worden voorgeschreven door artikel 24 in de Sportieve Reglementen. Dit artikel houdt in dat de F1-teams hun fabriek de eerste periode van veertien aaneengesloten kalenderdagen in de maanden juli en augustus moeten sluiten. Dit geldt bij een zomerstop waarbij er een gat is van 24 dagen tussen de laatste Grand Prix voor de zomerstop en de eerste erna. Mocht de zomerstop uit slechts zeventien dagen bestaan, dan moet de fabriek dertien opeenvolgende dagen gesloten worden.

Dit geeft de werknemers van de F1-teams de gelegenheid om even tot rust te komen en bij te tanken. De werkdruk in de koningsklasse van de autosport ligt immers hoog en deze verplichte zomerstop beschermt het personeel.

Waarom een extra pauze?

Na de verplichte zomerstop van dit jaar keerde de Formule 1 terug met races in Zandvoort, Monza, Bakoe en Singapore. Maar nu is er opnieuw een soort zomerstop. Na de Grand Prix van Singapore van gisteren staat de eerste Formule 1-race - De GP van Amerika in Austin - pas gepland op 20 oktober, waardoor de teams een klein maandje pauze hebben tot de volgende Grand Prix. Maar waarom is er dit seizoen een tweede break?

Dat heeft alles te maken met het inperken van het aantal reisbewegingen van het Formule 1-circus, om zo de ecologische voetafdruk te verminderen. De Formule 1 wil namelijk naar een kalender toe die meer met regionale clusters werkt.

De huidige kalender is daarin een eerste stap. De kalender voor het F1-seizoen 2024 zodoende grotendeels anders dan het schema van afgelopen jaar. Zo is de Grand Prix van Azerbeidzjan, die vorig jaar aan het begin van het seizoen gepland stond, naar achteren gehaald. Deze race was vorig jaar onderdeel van de triple header Australië-Azerbeidzjan-Miami, maar vormt dit jaar een doubleheader met Singapore. Een ander goed voorbeeld is de Grand Prix van Qatar die eerst tussen de Grand Prix van Japan en Amerika in zat, maar nu samen gekoppeld is aan de grand Prix van Abu Dhabi.

Door al dat geschuif is er een gat van drie weken ontstaan voordat de Formule 1-teams een maand in Zuid-Amerika en Amerika gaan verblijven. Dit geeft de werknemers van de renstallen een korte adempauze voordat het uit 24 races bestaande seizoen - wat een record aantal is - met twee triple headers tot een einde gaat komen. De teams kunnen in tegenstelling tot de 'normale' zomerstop wel gewoon doorwerken. En de verwachting is ook dat meerdere teams, waaronder Red Bull Racing, nog met grote updates zullen gaan komen voor het einde van 2024.

GP van Qatar zorgt indirect voor extra break

De veranderingen aan de F1-kalender hebben ertoe geleid dat het Formule 1-circus in 2024 minder kilometers aflegt in vergelijking met vorig jaar. Dit jaar wordt er 194.000 kilometer afgelegd, terwijl dat vorig jaar 208.000 kilometer zou zijn geweest als de races in China en Imola door waren gegaan. Dat komt neer op een afname van zeven procent. De Formule 1 hoopt dit aantal in de toekomst nog verder te kunnen reduceren.

Je zou zeggen dat ze dan gewoon wat races moeten verplaatsen en op een logischere plek op de kalender moeten zetten, maar dat is in sommige gevallen echter lastig. De Formule 1 zit namelijk vast aan contracten, de beschikbaarheid van circuits, aan steden die alleen in een bepaalde maand een race willen organiseren en aan klimatologische omstandigheden.

Neem bijvoorbeeld de Grand Prix van Canada. Het zou qua reisafstand logisch zijn om de race in Montreal na de GP van Miami te plannen, maar vanwege het onvoorspelbare weer heeft de organisatie van de race in Canada gevraagd om de Grand Prix in juni op de kalender te zetten. Daardoor is de Canadese GP opnieuw tussen de Europese races geplaatst en staat Miami ook los op de kalender.

Een ander voorbeeld is de Grand Prix van Qatar, die indirect voor de tweede break in 2024 gezorgd hebben. De Formule 1 wilde de race in Qatar eigenlijk begin oktober op de kalender hebben, maar Qatar wilde zelf graag een Grand Prix in november organiseren. Doordat Qatar veel betaalt, gaat de Formule 1 daar in mee. Daardoor is de race, die vorig jaar op 8 oktober op het programma stond, nu verplaatst naar november en is er een gat ontstaan op de F1-kalender. Het is ook niet heel erg dat de race in Qatar niet meer in oktober wordt verreden, want vorig jaar werden meerdere coureurs vanwege de zware omstandigheden niet lekker na of tijdens de race.

In 2025 zal er geen tweede break aanwezig zijn.