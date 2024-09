Russell realistisch na P3 in Bakoe: "Hebben nog veel werk te doen"

George Russell kwam op het Bakoe City Circuit verrassend als derde over de finish. De Mercedes-rijder profiteerde optimaal van de late crash van Carlos Sainz en Sergio Perez. Hij is blij, maar ook realistisch na zijn podiumfinish.

George Russell heeft in Bakoe voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk een podiumfinish behaald. De coureur uit King's Lynn kwam als derde over de finish, terwijl hij vijfde leek te gaan worden. De Brit profiteerde echter optimaal van de crash van Sainz en Perez, en werd zodoende toch nog derde.

"Ja, ik ben zeker verrast", antwoordt de 26-jarige rijder tegenover F1.com op de vraag of hij verrast is met zijn podiumfinish. "Ik ben blij om te zien dat Carlos [Sainz, red.] en Checo [Perez, red.] oké zijn. Er is dit weekend door het team zo veel hard werk verzet, met motorwissels aan mijn kant, en een motorwissel bij Lewis [Hamilton, red]. Iedereen heeft zo hard gewerkt. Ik had een hele slechte start van de race en verloor veel terrein. Maar op de harde band waren we een van de snelsten, dus dat was top. Ik kon zodoende Max inhalen, en kreeg nog een bonus met een finish op het podium."

Angstig moment

Russell, die een kleine veertien seconden achter Sainz en Perez reed op P5, kende even een angstig moment na de crash van de twee. Er was namelijk geen safety car gekomen, waardoor de coureurs volgas door konden rijden tot de komst van de virutal safety car. Russell reed zodoende volgas richting de twee en kon naar eigen zeggen niks zien. "Dat was echt bizar, want de zon stond laag en ik kon helemaal niks zien. Er kwam geen safety car en het zicht was slecht, dus de auto's hadden overal kunnen staan. Maar ik ben blij dat iedereen oké is. Het was een lange race en ben blij om op het podium te staan."

Realisme

De Mercedes-rijder is echter ook realistisch na de race, want het Duitse team was volgens hem opnieuw niet snel genoeg om mee te vechten voor een plek in de top vier. "We moeten realistisch zijn, want we hadden vijfde moeten eindigen vandaag. Als Lando zijn kwalificatie gisteren beter was geweest, had hij ook voor ons gestaan. Dus dat moeten we ons ook realiseren na dit podium, want we hebben nog veel werk te doen. Hopelijk wordt Singapore een iets beter weekend", besluit Russell.