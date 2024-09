Wat doet het weer in Bakoe?

Dit weekend staat de Azerbeidzjaanse Grand Prix op het programma. In de straten van Bakoe zullen de coureurs ongetwijfeld voor spektakel gaan zorgen. Ze hoeven geen rekening te houden met regen, maar als ze naar de lucht kijken zullen ze worden geconfronteerd met woestijnstof.

Op het Baku City Circuit wordt het weekend op vrijdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Tijdens deze trainingen zal het droog blijven en wordt het ongeveer 28 graden Celsius. Ook op de zaterdag wordt het redelijk warm met zo'n 27 graden Celsius. De derde vrije training zal droog verlopen, terwijl er voor de kwalificatie een kleine kans is op neerslag. Deze kans is echter piepklein, dus ook deze sessie verloopt vrijwel zeker droog.

Op de zondag wordt de Grand Prix verreden en de coureurs krijgen te maken met de laagste temperatuur van het weekend. Het wordt ongeveer 26 graden Celsius, en het is bewolkt. Tijdens het hele weekend moeten de coureurs rekening houden met wind, door de hoge gebouwen rondom het circuit kunnen de windvlagen soms onvoorspelbaar zijn. In Bakoe krijgen de coureurs en de teams te maken met net een extra hindernis. In de lucht boven Bakoe hangt namelijk veel woestijnstof. Dit is afkomstig uit woestijnen in Turkmenistan, Oezbekistan en Kazachstan.