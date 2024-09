Domenicali zet deur op kier voor GP Duitsland: "Iedereen probeert een oplossing te vinden"

De Grand Prix van Duitsland staat sinds 2021 niet meer op de Formule 1-kalender, maar als het aan F1-baas Stefano Domenicali ligt, keert de Grand Prix van Duitsland ergens binnenkort weer terug.

De Grand Prix van Duitsland heeft vanaf 1951 - één jaar na de start van de Formule 1 - bijna onafgebroken op de kalender van de koningsklasse van de autosport gestaan. De race werd vanaf dat jaar tot en met 2006 alleen in 1955 (afgelast als reactie op tragische ongeluk van Pierre Levegh tijdens de 24 uur van Le Mans) en 1960 (F1 Grand Prix werd als F2-race afgewerkt) niet verreden, maar vanaf 2006 kende de iconische GP steeds meer problemen.

Financiële problemen

Vanaf de jaren '00 werd er namelijk steeds meer geld geboden om een F1-race te mogen organiseren. Het circus werd daardoor verrijkt met races in Abu Dhabi, China en Bahrein, terwijl de 'traditionelere' Grands Prix, zoals de GP van Duitsland, steeds meer in de problemen kwamen. Achter die races zaten geen oliesjeiks of andere grote geldschieters, waardoor circuits als Monza, Silverstone, de Nürbürgring en Hockenheim in de problemen kwamen. Om de Duitse GP te redden, besloten de Nürburgring en Hockenheim de race om en om te gaan organiseren, maar dit bleek omwille van rechten aan het begin onmogelijk. Hierdoor was er in 2007 ook geen Duitse GP, maar een Europese Grand Prix op de Nürbürgring.

Uiteindelijk werden de problemen met de rechten toch overwonnen, waardoor het idee van om en om organiseren toch doorgang kon vinden. In de even jaren organiseerde Hockenheim de GP van Duitsland en in de oneven jaren was het de beurt aan de Nürbürgring. Dit ging goed tot en met 2014, maar een jaar later kon laatstgenoemde het financieel niet meer opbrengen. Hockenheim organiseerde met pijn en moeite nog races in 2016, 2018 en 2019, waarna de Duitse Grand Prix van de F1-kalender verdwijnt. Alleen in 2020 keerde de koningsklasse van de autosport nog terug naar de Nürbürgring voor de GP van Eiffel.

Domenicali zet deur op kier

Dit jaar is het zodoende het vierde jaar op rij dat er geen Formule 1 Grand Prix in Duitsland georganiseerd wordt, en ook op de kalender voor 2025 is er geen plek voor onze oosterburen. In gesprek met het Duitse Bild stelt F1-baas Stefano Domenicali echter dat er wel alles aan wordt gedaan om een race in Duitsland te gaan organiseren in de komende jaren.

"Duitsland heeft altijd deel uitgemaakt van onze kalender en behoort tot de autosport en autotradities", vertelt de Italiaan. "Maar helaas hebben we daar tegenwoordig geen Grand Prix. Dit is niet omdat wij dat niet willen, maar omdat de situatie in Duitsland veranderd is. Wij proberen de juiste partners te vinden om weer een constructieve dialoog te kunnen voeren. Audi komt naar de Formule 1 en in Mercedes hebben we een sterke partner. Iedereen probeert een oplossing te vinden, maar die oplossing hebben we nog niet. Maar het is onze taak om er eindelijk een te vinden."

Roulatiesysteem

Een mogelijkheid voor de terugkeer van de Duitse GP is het zogeheten roulatiesysteem. Daar lijkt Domenicali ook op te doelen. "In 2026 zul je iets interessants zien. We zijn in gesprek met andere organisatoren in Europa om iets te doen dat binnenkort zal worden aangekondigd. 2026 wordt een jaar waarin veel Grands Prix in Europa zullen plaatsvinden. We hebben momenteel veel opties", besluit de F1-baas.