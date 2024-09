Binotto blaast Vettel-geruchten nieuw leven in

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. De naam van de Duitse oud-coureur wordt nu genoemd bij Audi. Mattia Binotto reageert niet ontkennend als hij wordt gevraagd naar Vettel.

Binotto is sinds een aantal weken de topman het Formule 1-project van Audi. De Duitse autobouwer betreedt in 2026 de sport, ze nemen dan het team van Sauber over. De ambities zijn torenhoog, maar vooralsnog is het ze niet gelukt om een tweede coureur aan te stellen. Voormalig Ferrari-teambaas Binotto is druk bezig, maar hij heeft nog geen knoop doorgehakt. Er gaan veel geruchten rond, en nu wordt er ook gekeken naar Sebastian Vettel.

Vettel stopte eind 2022 met racen, maar al snel werd duidelijk dat de teams hem nog lang niet zijn vergeten. Meerdere keren werd hij in verband gebracht met een comeback, en in de tussentijd testte hij met een Hypercar van Porsche. Binotto kent Vettel goed en hij is duidelijk in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik hou van Sebastian. Ik ken hem heel erg goed en ik waardeerde het dat ik met hem mocht samenwerken. Ik weet hoe sterk hij is als persoon en als coureur. Maar ik ben hier pas een paar weken. Eerst moet ik alles begrijpen, rondkijken, luisteren en op een gegeven moment een beslissing nemen. Voor Audi moet dat de juiste beslissing zijn. Niet alleen voor 2025, maar ook voor de toekomst."