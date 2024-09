McLaren heeft meer podiumplaatsen dan Red Bull in 2024

McLaren en Red Bull Racing zijn in een felle strijd verwikkeld om het constructeurskampioenschap. Het verschil tussen de twee teams is nog slechts acht punten in het voordeel van de Oostenrijkers, maar het team uit Woking heeft momenteel een veel betere vorm te pakken. Dat blijkt ook wel als een we blik werpen op het lijstje met de meeste podiumplaatsen in 2024.

Vanaf 2022, toen de nieuwe reglementen van kracht werden, is Red Bull Racing hét dominante team in de koningsklasse van de autosport. Het team van Max Verstappen en Red Bull Racing toonde dat ook wel in de cijfers van 2022 en 2023. De Oostenrijkse renstal wist gedurende die twee seizoenen maar liefst 38 (!) van de 44 Grands Prix te winnen en behaalde ook nog eens 58 podiumplaatsen over diezelfde periode. Het team uit Milton Keynes trok deze lijn vrolijk door naar 2024, waarin het team opnieuw fantastische cijfers kon overleggen. Na de eerste vijf races behaalden Verstappen en Pérez: vier race-overwinningen, acht podiumplaatsen en driemaal een 1-2-finish. Het leek zodoende opnieuw een jaar van dominantie te gaan worden voor de Oostenrijkse renstal.

McLaren maakt inhaalslag

Maar niets bleek minder waar. Vanaf het zesde Grand Prix-weekend van dit jaar was het McLaren dat een enorm upgradepakket installeerde op haar MCL38 en zich plots kon meten met Red Bull. En nu is het team uit Woking Red Bull qua snelheid zelfs voorbijgegaan door allerlei nieuwe updates en balansproblemen in de RB20. Dit komt niet alleen tot uiting in het constructeurs- en rijderskampioenschap, waarin McLaren en Lando Norris steeds dichter naar Red Bull en Max Verstappen kruipen, maar ook in het lijstje met de meeste podiumplaatsen.

Hierin is Red Bull vanaf 2022 de dominante factor geweest, maar moet het nu McLaren voor zich dulden. Het Oostenrijkse team voerde dit lijstje na vijf Grands Prix in 2024 nog met 8-2 aan, maar zag het Britse team in de elf daaropvolgende races een inhaalslag maken. McLaren scoorde namelijk dertien podiumfinishes, terwijl Verstappen het aantal van Red Bull met 'slechts' zes podiumfinishes in elf Grands Prix wist te verhogen. Hierdoor staat het nu na zestien van de 24 races dit jaar 15-14 voor het team uit Woking.