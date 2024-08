Verstappen spreekt van alarmfase 1: "Dat is wel duidelijk"

Het team van Red Bull Racing kende een enorm teleurstellende kwalificatie in Monza. De Oostenrijkse renstal kon niet meevechten om de pole position en dat hadden ze niet verwacht. Volgens Max Verstappen is alarmfase 1 op dit moment wel bereikt.

Red Bull hoopte mee te kunnen vechten om de pole position in Italië. In de vrije trainingen op het circuit van Monza zagen ze er namelijk helemaal niet zo slecht uit. In de kwalificatie zakten ze door de ondergrens en noteerden Max Verstappen en Sergio Perez de zevende en de achtste tijd. De achterstand op de concurrentie was zeer groot, en de kopstukken zijn allemaal op zoek naar een oplossing.

Ook Max Verstappen baalde als een stekker. Hij realiseert zich dat de concurrentie van McLaren nu kan gaan toeslaan en dat er iets moet gebeuren. Verstappen is duidelijk in gesprek met De Telegraaf: "Alarmfase 1? Dat is wel duidelijk. Zeker met vandaag meegerekend. Maar ik moet ook positief proberen te blijven. Om van alles rond te schreeuwen, dat helpt ook niet. Iedereen doet zijn best, maar op dit moment is het heel lastig. We zijn van alles aan het checken. Het is ook niet zo dat ik dacht dat het na de zomerstop direct weer helemaal als vanouds zou gaan. We hebben tijd nodig om dingen te testen en te evalueren, maar dat duurt helaas langer dan we willen. Hopelijk komen we snel met updates die ervoor zorgen dat de balans beter wordt."