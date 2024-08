Verstappen en Red Bull gaan verder met vloerexperiment

Het team van Red Bull Racing kampt momenteel met de nodige balansproblemen. Ze zijn hard op zoek naar oplossingen en daarom wordt er geëxperimenteerd met verschillende vloerspecificaties. Volgens Max Verstappen gaan deze experimenten gewoon verder tijdens het Italiaanse raceweekend.

Vorige week in Zandvoort reden Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez rond met verschillende vloerspecificaties. Voor Red Bull was dit een manier om uit te vinden of de vloerupdate die werd doorgevoerd op Imola invloed heeft op de huidige balansproblemen. Verstappen reed in Zandvoort dan ook rond met een vloer die gebaseerd was op de vloer die Red Bull begin dit seizoen gebruikte. Het was niet helemaal de Bahrein-vloer, want Red Bull combineerde het met latere onderdelen waarvan ze zeker wisten dat ze werken.

Dit weekend in Monza gaat Red Bull weer verder met het experiment. Verstappen geeft dat toe als Motorsport.com hem ernaar vraagt: "Het probleem is dat het in Zandvoort heel lastig was om een goed beeld te krijgen van de regen en de wind. We hebben wel een beeld gekregen, maar het was niet zo dat Checo's auto sneller was. We moeten in algemene zin gewoon meer performance vinden en ook een betere balans, aangezien we in Zandvoort nog steeds klaagden over dezelfde balansproblemen. Dit is natuurlijk weer een heel ander raceweekend. Los van alle dingen die we met de auto willen proberen, is dit een heel ander circuit en ook daar moet je rekening mee houden. We proberen veel verschillende dingen om de balans te verbeteren."