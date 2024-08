Stella verwacht veel van McLaren in Italië

Na een succesvolle start van de tweede seizoenshelft in Zandvoort, wil het team van McLaren ook goed presteren in Monza. Teambaas Andrea Stella heeft veel zin in de race op Italiaanse bodem. Hij is zeer gemotiveerd en zijn verwachtingen zijn dan ook hoog.

McLaren was oppermachtig op het circuit van Zandvoort. Lando Norris schreef de race op zijn naam en hij deed dat op een machtige manier. Hij reed met speels gemak weg bij regerend wereldkampioen Max Verstappen en hij kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden over de streep. Dit weekend wil McLaren weer gaan vlammen in Monza en ze gelden dan ook als de grote favorieten.

Teambaas Andrea Stella is zeer gemotiveerd. Hij is trots op zijn team, maar hij wil niet te lang genieten van de zege in Monza. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Na een enorm sterk resultaat van Lando en Oscar in Zandvoort, focussen wij ons nu op dit raceweekend. Het team heeft een extreem competitieve auto weten te bouwen. We hebben alles in huis om goed te presteren, maar we moeten ervoor zorgen dat we ons de hele tijd blijven verbeteren om te kunnen blijven vechten om de zeges en de podiums. We weten dat dit niet makkelijk zal zijn, we zijn enorm gemotiveerd voor de resterende races."