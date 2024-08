Zandvoort kijkt naar toekomst: "Dan is het voorgoed voorbij"

De Dutch Grand Prix van afgelopen weekend was een groot succes. De tribunes zaten weer propvol, de show rondom de sessies werden goed ontvangen en de Grand Prix zelf was ook zeker niet saai. Toch is de toekomst van Zandvoort nog altijd onzeker. Ook circuiteigenaar Bernhard van Oranje beaamt dat.

Zandvoort beschikt over een contract tot en met 2025 met de FOM. Dat betekent dus dat de aanstaande editie van de Nederlandse Grand Prix voorlopig de laatste kan zijn. Zandvoort staat er goed op bij de hoge heren van de Formule 1, maar een nieuw contract is nog niet getekend. Of dat ook gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De organisatie deed daar in de afgelopen weken niet geheimzinnig over.

Men is in ieder geval tevreden over hoe de afgelopen editie van de Grand Prix is verlopen. Zandvoort ontvangt echter geen financiële steun van de overheid, en dat betekent dat er naar geld moet worden gezocht. In een interview met De Telegraaf kijkt circuiteigenaar Bernhard van Oranje naar de toekomst: "Onze droom en onze ambitie is om de Formule 1 zo lang mogelijk vast te houden. Want we weten ook: als we het kwijtraken, is het voorgoed voorbij. We kunnen het alleen maar doen omdat er prachtige bedrijven zijn die erin zijn gestapt en die dit mogelijk maken. Hopelijk blijft dat het geval. We mogen er denk ik erg trots op zijn dat we hier het grootste sportevenement van Nederland kunnen organiseren. Maar we moeten het met zijn allen doen."