Wolff zegt sorry voor 2021-rel: "Ik heb een fout gemaakt"

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeerde in de afgelopen maanden Max Verstappen te verleiden tot een overstap. Verstappen bleef Red Bull trouw, maar het werd wel duidelijk dat de relatie tussen Wolff en de Verstappens beter was geworden. Wolff wijst nu naar 2021 en hij biedt zijn excuses aan.

Dit weekend gaat de tweede seizoenshelft van start in Zandvoort. Op het thuiscircuit van Max Verstappen werd duidelijk dat hij Red Bull gewoon trouw blijft. Mercedes zocht naar een opvolger van Lewis Hamilton, en Wolff hoopte Verstappen aan te kunnen trekken. In Zandvoort gaf Wolff eerder al aan dat de transfer nu echt van de baan is, Verstappen blijft waar hij zit. Het lijkt er nu sterk op dat toptalent Andrea Kimi Antonelli de opvolger wordt van Hamilton.

Fout

Het was lang onwaarschijnlijk dat de familie Verstappen en Toto Wolff met elkaar zouden spreken. Dat gaat vanzelfsprekend terug naar 2021. In een interview met het Algemeen Dagblad geeft Wolff nu aan dat hij toen een fout heeft gemaakt: "We hebben een periode een slechte relatie gehad en dat is begonnen in 2021 in Silverstone. Dat seizoen heeft zijn tol geëist. Het was zo intens en we voelden allemaal dat er dingen niet goed zaten onderling. Waar het echt fout is gegaan, is in Silverstone, waar ik een fout heb gemaakt."

Bellen

Volgens Wolff is de relatie sinds 2022 beter geworden. Hij ging zelf de mist in, in 2021 en daar is hij eerlijk over. Hij biedt zijn excuses aan over de Silverstone-situatie: "Ik heb Jos niet gebeld op de dag van het incident en dat had ik wel moeten doen. Ik deed dat niet omdat we boos waren en omdat Paul Monaghan in de pitlane zei dat het goed ging met Max. Ik vertrouwde die informatie en heb Jos niet gebeld om te checken hoe het ging met Max, wat ik normaal gesproken wel zou hebben gedaan. Ik heb zelf een kind dat kart, dus ik weet hoe je je voelt op zulke momenten als vader. Dat ben ik die dag uit het oog verloren."