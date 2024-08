Zandvoort wint rechtszaak van ticketverkoper

De organisatie van de Dutch GP heeft vlak voor het raceweekend een opvallende rechtszaak gewonnen. Het circuit had de Platinium Group voor de rechter gesleept vanwege een kwestie over de verkoop van tickets. De rechter heeft Zandvoort gelijk gegeven en de ticketverkoper moet nu 3 miljoen euro gaan betalen.

De Platinium Group verkoopt internationaal tickets voor Grands Prix. Ze hadden ook een deal met de organisatie van de Dutch Grand Prix, maar daar was ruzie ontstaan. Volgens de ticketverkoper zou de Dutch GP de afspraken niet zijn nagekomen, omdat ze hadden beloofd dat de Platinium Group de exclusieve rechten voor de internationale ticketverkoop had. Platinium was van mening dat dit niet was gebeurd, en daarom wilden ze een groot bedrag niet betalen.

Beide partijen stonden vorige week tegenover elkaar in de rechtbank. Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak, en de organisatie van de Dutch Grand Prix heeft gelijk gekregen. Dat betekent dat de Platinium Group 3 miljoen euro moet gaan betalen. Circuitdirecteur Robert van Overdijk reageert opgelucht bij De Telegraaf: "We zijn natuurlijk heel erg blij met de uitspraak. Ik denk dat het vooral heel mooi voor ons is dat het is bevestigd dat wij alle uitspraken nauwkeurig nakomen. We kunnen dit wat ons betreft nu afsluiten en ons richten op weer een uniek weekend."