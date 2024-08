Hoofdmonteur ziet Verstappen als ultieme wereldkampioen

Max Verstappen maakt al jaren veel indruk in de Formule 1. Dit jaar kan hij zijn vierde wereldtitel gaan pakken in de koningsklasse. Bij Red Bull Racing zijn ze nog steeds heel erg blij met hem, en zijn hoofdmonteur ziet hem als een geboren wereldkampioen.

Verstappen maakt er geen geheim van dat hij verwacht dat zijn team alles geeft. De Nederlander spoort Red Bull elk weekend aan om zo hard mogelijk te werken. Verstappen lijkt zich nog steeds goed te voelen bij Red Bull, maar heel soms kookt hij over. In Hongarije schold hij zijn team de huid vol tijdens de race. Zijn woede-uitbarsting zorgde voor veel verbazing en kritiek in de Formule 1-wereld.

Bij Red Bull maken ze zich daar niet zo druk over. Dat vindt ook Matt Caller, de number 1 mechanic van de auto van Verstappen. Caller werkt al jaren bij Red Bull, net als zijn tweelingbroer Jon. Caller laat in een interview met De Telegraaf weten dat hij de woede van Verstappen begreep: "Max verlangt van zichzelf het uiterste, maar ook van ons. We doen dat op onze beurt. Zijn uitbarstingen zijn niets persoonlijks en dat weet iedereen ook. Weet je wat het is: als je aan AI zou vragen een Formule 1-wereldkampioen te maken, dan krijg je Max Verstappen. Bij hem is er geen ruimte voor bullshit, dat is wat hem zo goed maakt. Die jongen ademt racen. Hij zegt waar het op staat en hij wil alleen maar winnen."