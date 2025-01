Lammers staat achter stoppen Dutch GP en wijst naar reusachtig risico

De Nederlandse Grand Prix staat nog maar twee jaar op de F1-kalender. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de race op Zandvoort na 2026 gaat verdwijnen. Het was een bewuste keuze, en sportief directeur Jan Lammers legt nu uit hoe groot dit risico was voor de organisatie.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Het circuit van Zandvoort veranderde in een soort festivalterrein, en de organisatie kreeg veel complimenten voor het evenement. De races waren een groot succes, maar toch besloot men eind vorig jaar dat ze na 2026 niet meer terugkeren op de kalender. Ze krijgen geen overheidssteun, en het risico is simpelweg te groot.

Risico

In Zandvoort staan ze volledig achter hun besluit. Ook sportief directeur Jan Lammers vindt het de juiste beslissing. In het nieuwe Ziggo Sport-programma 'Langs de Vangrails' legt Lammers uit dat het een risico was om een contract te tekenen voor de langere termijn: "We moeten het in Nederland zonder subsidies doen. Het is helemaal op eigen rekening en eigen risico. Dus het is wel leuk, maar dan kom je weer met hetzelfde verhaal. Het is wel leuk als iedereen tevreden is, maar als dat op de rekening gaat van de mensen die bij de organisatie zitten, dan heb je straks misschien te maken met verliezen. Dan kan iedereen wel zeggen dat ze lol hebben gehad van de poen van ome Jan."

70 miljoen

Volgens Lammers zijn passie en ambitie belangrijke kernwaarden. Hij legt uit dat het hier zeker niet aan ontbrak bij de organisatie: "Maar passie en ambitie vereisen ook ambitie. Ik denk dat ze die discipline nu uitgevoerd hebben en ik ben er super trots op dat ze nu al vastgesteld hebben dat ze zes edities hebben gehad die van begin tot eind gewoon succesvol waren. We hebben door Max ook het risico genomen en door Max was de gelegenheid er ook om dat te doen. Maar als je nu al praat over een basiskostenplaatje van ver boven de 50 miljoen euro, je weet dat het sowieso dat gaat kosten. Het zit al in de regionen van de 70 miljoen. Dat is een risico wat je moet gaan nemen. Als je van tevoren weet dat je succesvol uit die zes edities gaat komen, dan denk ik dat je het daarbij moet laten."