Toekomst Dutch GP blijft onzeker: "Geen inkoppertje"

Over een aantal weken wordt de tweede seizoenshelft afgetrapt met de Nederlandse Grand Prix. De race op het circuit van Zandvoort is mateloos populair, maar de toekomst is onzeker. Ook sportief directeur Jan Lammers wijst nu naar het naderende einde in 2025.

De race op Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Mede door de populariteit van Max Verstappen wist het circuit in de Noord-Hollandse duinen een comeback te maken. In de afgelopen jaren zaten de tribunes elke keer weer propvol en ontving de organisatie bergen met complimenten. Toch is de toekomst onzeker, want in 2025 loopt het contract af. Circuitdirecteur Robert van Overdijk stelde eerder al dat het feest daarna voorbij kan zijn.

Ondanks geruchten over een roulatiesysteem met de Belgische Grand Prix, is de toekomst van Zandvoort nog steeds onzeker. Ook sportief directeur is daar eerlijk over in gesprek met Motorsport.com: "Het is geen inkoppertje voor ons. 2024 en 2025 zijn de laatste Grands Prix die gegarandeerd zijn. En om die reden zijn ze eigenlijk extra bijzonder. Dus wacht niet te lang, want straks heb je zoiets van: 'Tjonge, dat was toch eigenlijk wel fantastisch, dat we de Formule 1 in Zandvoort hadden. Ik wilde dat ik in die jaren was gegaan.' Neem het niet voor lief. Nu kan het nog."