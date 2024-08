Pourchaire baalt van mislopen F1-zitje: "Dat doet best pijn"

Dit jaar gebeurde er iets unieks in de Formule 1. Bij de start van het seizoen stonden precies dezelfde twintig coureurs op de grid als bij de seizoensafsluiter in 2023. Er waren geen debutanten, en daar baalt Théo Pourchaire van. Hij heeft zijn droom nog altijd niet opgegeven.

Pourchaire is een van de talenten die buiten de boot vielen. Voor de Franse coureur was het extra pijnlijk, want hij is de regerend Formule 2-kampioen. Hij is verbonden aan het team van Sauber, maar ook daar lijkt hij geen kans te hebben op een stoeltje. Hij besloot dit jaar naar Japan te vertrekken om te rijden in de Super Formula, maar als snel ruilde hij dat avontuur in voor de IndyCar. Daar leek hij op zijn plek te zijn, maar werd hij al snel aan de kant geschoven.

Pijn

Pourchaire blijft nog altijd dromen van de Formule 1. Het feit dat hij geen kans kreeg in de koningsklasse, deed hem pijn. Hij legt het uit in de podcast Speed Street: "Het is moeilijk omdat ik het Formule 2-kampioenschap heb gewonnen, de laatste stap voor de Formule 1. Iedereen in de paddock van de Formule 1 kijkt naar de Formule 2-coureurs. Wie gaat er de komende jaren in de Formule 1 rijden? Ik had het gevoel dat ik wel in aanmerking kwam, maar niet zoveel, en dat doet best pijn."

Droom

Pourchaire heeft de hoop echter nog niet opgegeven. Hij blijft strijden voor zijn kans, want hij weet dat er altijd van alles kan gebeuren: "Ik denk dat de deur nog niet dicht zit, maar weet je, het is de Formule 1, je weet nooit wat er in die wereld gaat gebeuren. Je ziet gekke dingen gebeuren, dus ik denk nog steeds dat ik waarschijnlijk een kans verdien, in ieder geval om mezelf te laten zien. Ik ben in gesprek met een aantal andere teams, vooral met het oog op volgend seizoen. Want als ik geen kans krijg in de Formule 1, dan is de IndyCar echt wat ik wil doen."