Legendarische Senna-bolide toegevoegd aan collectie F1 Exhibition

De Formule 1 probeert de fans op allerlei manier te bereiken. Dat doen ze niet alleen op de baan en online, maar ook op andere manieren. Zo bestaat al geruime tijd de F1 Exhibition. Voor de aankomende tentoonstelling in Londen hebben ze een opvallend nieuw item toegevoegd aan de collectie.

De F1 Exhibition reist de wereld rond en was te zien in Wenen, Madrid en nu in Toronto. Vanaf 23 augustus is de tentoonstelling te zien in ExCel in de Britse hoofdstad Londen. De fans die deze tentoonstelling gaan bezoeken kunnen een opvallend nieuw item zien. De organisatie heeft namelijk laten weten dat ze de McLaren MP4/4 van Ayrton Senna uit 1988 hebben toegevoegd aan de collectie. Het is niet duidelijk of de legendarische bolide permanent onderdeel zal blijven van de tentoonstelling.