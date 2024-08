Alpine wil met nieuwe updates basis leggen voor 2025

Het team van Alpine kent een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal worstelt met hun vorm en de auto werkt niet zoals men had gehoopt. Ze willen stappen gaan zetten, en daarvoor zijn updates nodig. Deze komen er ook aan, en het moet een basis gaan vormen voor volgend jaar.

Alpine bleef in de eerste seizoenshelft achter op de concurrentie. Coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon wisten de nodige punten binnen te halen, maar het ging niet helemaal naar wens. De coureurs lieten regelmatig weten dat ze gefrustreerd zijn over de gang van zaken. Veel kopstukken verlieten het team, en er kwamen slechts een paar nieuwe namen bij. Eén van die nieuwe mensen is David Sanchez.

Technisch kopstuk Sanchez hoopt dat Alpine snel kan gaan terugslaan. In België introduceerde Alpine al een aantal updates, en Sanchez legt aan Motorsport.com uit dat er nog meer aankomt: "We hebben er nog een, die behoorlijk groot zou moeten zijn. Dat zou de basis moeten vormen voor volgend jaar. We zullen zeker meer doen aan de auto van dit jaar." Sanchez legt uit wanneer de updates worden geïntroduceerd: "Een paar races na de zomerbreak. Het grootste probleem is voor iedereen het vinden van meer downforce en het wegwerken van de onregelmatigheden die we met de huidige auto zien. Dit pakket is vooral bedoeld voor meer downforce, maar ook voor een beetje meer topsnelheid."