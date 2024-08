Pitcomplex Hungaroring afgebroken bij werkzaamheden

De Formule 1-kalender zal er in de komende jaren waarschijnlijk heel anders uitzien. Meerdere klassieken circuits komen in gevaar, maar dat geldt niet voor de Hungaroring. Daar beschikken ze over een lang contract, en om het circuit toekomstbestendig te maken wordt er hard gewerkt.

Vorige maand won Oscar Piastri nog de Hongaarse Grand Prix. Vrijwel direct nadat de teams vertrokken, ging men hard aan de slag. Het is de bedoeling om het circuit in de komende maanden flink te renoveren. De Hungaroring deelt op sociale media nu foto's van de werkzaamheden. Op deze foto's is te zien dat het gehele pitcomplex is afgebroken, en dat er alleen nog maar een toren staat. Ook het rechte stuk wordt aangepakt. De baan wordt flink gerenoveerd en zal voorlopig niet van de kalender verdwijnen. Ze beschikken over een contract tot en met 2032.

We told you that it is going to happen… less than a month after the Hungarian GP, and next phase of the redevelopment works is happening at an F1 pace.#hungaroring #F1Hungary #HungarianGP #redevelopment #marketepito #bayerconstruct pic.twitter.com/Ud68yekcvS