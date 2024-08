FIA-president waarschuwt voor zwaardere straffen bij kritiek

Autosportfederatie FIA strijdt al geruime tijd tegen onlinehaat. In de zoektocht naar oplossingen wijzen ze nu ook naar de verantwoordelijkheid van de teams en coureurs. FIA-president Mohammed Ben Sulayem waarschuwt namelijk voor zwaardere straffen bij negatieve uitingen over FIA-personeel.

Ben Sulayem is al maanden bezig met het tegengaan van haatberichten op sociale media. De FIA heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken, en op Instagram komt Ben Sulayem nu met een opvallend bericht. In zijn stories meldt de FIA-president dat uit onderzoek blijkt dat negatieve uitingen van coureurs en teampersoneel in de richting van officials voor meer haat op sociale media zorgt.

Volgens Ben Sulayem is er tijdens de laatste vergadering van het World Motor Sport Council besloten om de International Sport Council aan te passen. Er is besloten om strenger in te grijpen bij incidenten waar coureurs en teampersoneel uitspraken hebben gedaan over officials die ervoor kunnen zorgen dat er haat komt. Hiermee wil Ben Sulayem meer steun geven aan de officials en vrijwilligers van de FIA. Hij sluit zijn bericht af met een duidelijke boodschap: "Onze stewards moeten bereid zijn om kracht te tonen bij het bestrijden van deze vorm van misbruik en ze hebben mijn volledige steun. Ik dring er bij hen op aan om te laten zien dat de FIA geen misbruik van welke aard dan ook binnen onze sport zal toestaan."