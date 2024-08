Red Bull wil RB20 niet omschrijven als diva

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige eerste seizoenshelft. Ze begonnen het seizoen op een oppermachtige wijze, maar daarna werden ze ingehaald door de concurrentie. Paul Monaghan is van mening dat de RB20 niet kan worden omschreven als een diva.

Red Bull leek ook dit jaar weer te gaan domineren in de Formule 1. In de eerste paar races was dat ook het geval. Max Verstappen werd alvast gefeliciteerd met zijn wereldtitel en Red Bull leek een nieuwe raket te hebben gefabriceerd. Niets bleek echter minder waar, want de teams van McLaren, Ferrari en Mercedes wisten het gat dicht te rijden. Red Bull moet nu echt vechten om de zeges.

De RB20 bleek toch geen onverslaanbare raket te zijn. De wagen zorgde wel voor overwinningen, maar het is niet langer een auto in een soort eigen competitie. Bij het team van Mercedes omschreef men de eigen auto in het verleden al als een diva. Chief Engineer Paul Monaghan laat aan PlanetF1 weten dat hij dit geen goede omschrijving vindt voor de RB20: "Nee, zo zou ik onze auto niet willen omschrijven. Sommige opmerkingen van de coureurs hebben we bij de meeste races gehoord, zo niet bij alle coureurs Het is geen onvoorspelbare auto op de circuits. We weten wat we kunnen verwachten, we proberen dingen uit in de voorbereiding om die dingen te verzachten. Ik weet niet welke karakteristieken Mercedes omschreef toen ze hun auto als diva omschreven, maar ik denk niet dat die van ons zo is."