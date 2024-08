Van Amersfoort Racing is een van de belangrijkste opleidingsteams in de mondiale racerij. In bijna 50 jaar tijd groeit de Nederlandse formatie uit tot een echt ‘autosportbedrijf’. Herkenbaar aan de oranje-zwarte bolides, te vinden de Formule 2, Formule 3, Formule 4 en meer. Bekende namen zoals Max en Jos Verstappen, Charles Leclerc en Mick Schumacher maakten honderden kilometers in de wagens van VAR op weg naar de Formule 1. GPToday.net vertelt het bijzondere geschiedenis over de renstal, waar passie, toewijding en traditie in hoog vaandel staan. Oprichter Frits van Amersfoort is de rode draad in het verhaal. De Larenaar bouwt door schade en schande, geduld, opportunisme, geluk en liefde voor het spelletje Van Amersfoort Racing uit tot een autosportimperium.

DEEL 2: Professionalisering

De volgende doorbraak is in 2008, weer dankzij Huub Rothengatter en zijn connecties. De manager van Jos Verstappen kent een belangrijke pief bij Volkswagen Sport. Als tussenpersoon brengt hij Van Amersfoort en Volkswagen met elkaar in contact. Volkswagen ziet na de ontmoeting het zitten om het Nederlandse team van motoren te voorzien. Van Amersfoort Racing wordt hierdoor een soort ‘fabrieksteam’ van het autosportmerk uit Wolfsburg. Een flinke opsteker in vele opzichten voor de renstal.



De support vanuit Volkswagen zorgt in 2009 meteen voor succes. Laurens Vanthoor uit België en Nederlander Stef Dusseldorp worden één en twee in de Duitse F3-competitie, een unieke gebeurtenis. Van Amersfoort Racing is hierdoor het te kloppen team. Dat trekt sterke rijders en sterke financiële partners aan. In 2010 contracteert Van Amersfoort de talentrijke Daniel Abt. Zijn vader is algemeen directeur van ABT Sportline, die zich bezig houdt met het tunen van voertuigen. Abt junior wordt vice-kampioen. In 2011 herovert Van Amersfoort Racing opnieuw het rijderskampioenschap met Richie Stanaway. De renstal leeft ontzettend op door de uitmuntende prestaties en wil optimaal profiteren van het momentum.

Europese top

De verdienste van de Hollandse equipe valt voormalig F1-coureur Gerhard Berger op. De Oostenrijker pleegt een telefoontje naar Frits. Berger is op dat moment de president van de Single Seater Commission van de FIA en de neef van talent Lucas Aurer. Die is toe aan het volgende autosportavontuur op een hoger niveau. Na een korte en bijzondere gesprek ging Auer voor Van Amersfoort Racing rijden. Het vertrouwen in elkaar wordt beloond met een tweede plaats in het kampioenschap.

De prestaties opent deuren om toe te treden tot de Europese variant, die in het voorportaal van het Deutsche Tourenwagen-Masters haar rondjes afwerkt. Bij de DMT komt veel publiek op af. Het genereert daardoor meer publiciteit en internationaal aanzien. Berger heeft naast zijn job bij de FIA ook een grote vinger in de pap bij de Duitse toerwagens waardoor de lijntjes korter lopen. Van Amersfoort Racing krijgt groen licht voor deelname en schrijft zich in voor de Europese Formule 3. Eind 2012 doet het team mee aan de laatste twee races met Aurer voordat het full-time aan de bak gaat in 2013. Van Amersfoort Racing is geen kleine speler meer in de racerij.

Max Verstappen

De naam van Max Verstappen gonst door het wereldje als het nieuwe wonderkind. Na zeer spraakmakende resultaten in de karts is het tijd voor een volgende stap in de autosport. Vader Jos Verstappen wil Max in 2014 in de Formule Renault laten rijpen, maar manager Huub Rottengather drukt Jos op het hart om dat juist niet te doen. De Formule Renault is een spec-serie waar je vaak afhankelijk bent van één grote partij die materiaal levert. Er is minder bewegingsruimte als team en rijder.

Huub had daarom een beter idee in petto voor de jonge Verstappen: de Europese Formule 3. Het pad van Rottengather en Frits van Amersfoort kruizen elkaar voor de zoveelste keer. Dit maal voor een zitje voor de jonge Max. Vader Jos gaat overstag en Huub betaalt het bonnetje. Max zal dan net als zijn vader in een Van Amersfoort-bolide gaan racen. De cirkel is weer rond.



Van Amersfoort hoefde Max weinig bij te spijkeren. Vader Jos drilt hem vanaf jongs af vanuit zijn eigen ervaring als professioneel coureur. Verstappen senior wil graag de touwtjes in handen houden, maar het team heeft het laatste woord over de strategie. Max maakt een verpletterende indruk, met name op Spa-Francorchamps en het kletsnatte Norisring. De Nederlander eindigt als derde in stand, tot dusver het beste resultaat voor Van Amersfoort Racing in deze klasse. Pech weerhield Max van een eventueel kampioenschap. Verstappen – zeer gewild bij alle F1-teams - tekent daarna als 17-jarige jochie een F1-contract bij het zusterteam van Red Bull.

Nieuwe ruwe diamant

In 2015 moet Van Amersfoort weer op zoek naar een talentvolle rijder na het vertrek van de sensationele Max Verstappen. Gelukkig voor Frits is er nog een groeibriljantje in aantocht: Charles Leclerc. Tijdens kerstavond rond de klok van acht uur tekent de Monegask het contract, samen met zijn manager Nicholas Todt, zoon van voormalig Ferrari F1-manager en FIA-president Jean Todt. De ervaring van het team en de succesvolle test in Valencia eerder dat jaar heeft Leclerc over de streep getrokken om voor Van Amersfoort te gaan racen. In 2015 sluit de Ferrari-junior het seizoen af als vierde en vertrekt naar de GP3, de voorloper van de huidige Formule 3. Leclerc zal Verstappen snel volgen naar de koningsklasse.

Metamorfose

Van Amersfoort Racing ondergaat een flinke verandering begin 2016. De renstal neemt de faciliteiten over van Spyker in Zeewolde en lanceert een nieuwe huisstijl met het motto: passion, dedication en tradition. De renstal investeert flink in hypermoderne apparatuur. De professionaliteit straalt er vanaf, zowel van de binnenkant als van de buitenkant. Het team is deze periode actief in de Duitse Formule 4 en de Europese Formule 3. In 2017 voegt Van Amersfoort Racing de Italiaanse Formule 4 aan het programma toe.

In de jaren daarna boekt Van Amersfoort Racing grote successen in de Duitse en Italiaanse F4 met meerdere titels van onder andere Oliver Bearman en Dennis Hauger. Ook doet Van Amersfoort vanaf 2020 mee aan de Euroformula Series, voorheen de Spaanse Formule 3. Aan de deelname van de Europese Formule 3 komt na 2018 een einde. De FIA besluit om de klasse om te dopen tot de FIA Formule 3, rijdend in het voorprogramma van de Formule 1. De nieuwe opzet is een mengelmoes van Europese F3 en GP3. Van Amersfoort maakt vooralsnog niet de sprong. Het is wachten op een nieuwe kans en die zou snel komen.



Mission Accomplished

Mexicaans coureur Rafael Villagómez en zijn entourage wil doorpakken naar de Formule 2. Ze zien in Van Amersfoort Racing een ideale partner om dat voor mekaar te boksen, mede door de lange ervaring en de professionele werkplaats van de renstal. Een eerdere poging mislukt, maar doordat HWA stopt na 2021 in zowel de Formule 3 en Formule 2 maakt dat de weg vrij voor het team uit Zeewolde om toe te treden. Van Amersfoort en de familie Villagomez neemt HWA Racelab eind 2020 over. De overname verloopt soepel door de goede relatie met HWA. CEO van de Formule 2 en Formule 3 geeft groen licht voor Van Amersfoort Racing om deel te nemen in 2022.

De familie Villagomez wordt door de financiële input de nieuwe eigenaar, maar de leiding en de identiteit blijft in Nederlandse handen met Frits en CEO Rob Niessik, sinds 2015 de teamleider van de renstal en daarvoor een belangrijke vaste hulp voor Van Amersfoort Racing. Frits zelf hoeft geen zorgen te maken over de toekomst van zijn imperium, of over het betalen van bonnetjes. Van Amersfoort Racing is nu een professioneel autosportbedrijf geworden, dankzij de passie, toewijding en traditie van één man. Onder Frits zijn leiding behaalde het team veertien kampioenschappen, dertien vice-kampioenschappen en boekte het meer dan 250 overwinningen. Het einde is nog lang niet in zicht. En dit avontuur begon allemaal met een toevallige ontmoeting in zijn eigen garage.