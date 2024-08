Van Amersfoort Racing is een van de belangrijkste opleidingsteams in de mondiale racerij. In bijna 50 jaar tijd groeit de Nederlandse formatie uit tot een echt ‘autosportbedrijf’. Herkenbaar aan de oranje-zwarte bolides, te vinden de Formule 2, Formule 3, Formule 4 en meer. Bekende namen zoals Max en Jos Verstappen, Charles Leclerc en Mick Schumacher maakten honderden kilometers in de wagens van VAR op weg naar de Formule 1. GPToday.net vertelt het bijzondere geschiedenis over de renstal, waar passie, toewijding en traditie in hoog vaandel staan. Oprichter Frits van Amersfoort is de rode draad in het verhaal. De Larenaar bouwt door schade en schande, geduld, opportunisme, geluk en liefde voor het spelletje Van Amersfoort Racing uit tot een autosportimperium.

DEEL 1: De geboorte

De oorsprong, of anders gezegd, het idee van Frits om in de racerij te stappen, gebeurt veel eerder. Een toevallige ontmoeting met Huub Rothengatter, bekend als oud-manager van de Verstappens, is de inleiding van Frits autosportavontuur. Huub komt in de jaren ‘70 bij de garage Van Amersfoort langs om zijn eigen gele Formule Ford een nieuw likje verf te geven. Het hart van Frits gaat harder meteen sneller kloppen bij het zien van het Fordje. Van Amersfoort is sinds 1966 door de bezoekjes aan de Dutch Grand Prix ‘bezwangerd’ van de autosport. Een ideale match komt tot stand: Frits met de garage en Huub met de racewagen. Vanaf dat moment krijgen meerdere coureurs lucht van de behulpzame Van Amersfoort, waaronder Hendrik ten Cate die uitkomt in de Formule 3. Sleutelen, het oppimpen van racewagens, Frits krijgt de smaak te pakken en is verkocht aan het ‘snelle’ wereldje.

Eerste eigen raceauto

De autosporthobby van Frits loopt verder uit de hand in 1988. Van Amersfoort koopt zijn eerste machine, een Formule Ford. Marlboro helpt een handje mee met een flinke portemonnee. In ruil daarvoor zet het sigarettenmerk een talent vanuit de ‘Malboro Challenge’ in het stoeltje. Die ‘challenge’ is een kartcompetitie waarbij de winnaar een jaar lang gratis gaat rijden in de Formule Ford Benelux. Dat werpt direct zijn vruchten af voor Van Amersfoort. Frank Eglem stapt in Frits zijn racewagen en wint het Nederlandse Formule Ford-kampioenschap.

Marlboro besluit daarna door te gaan met de ‘Marlboro Challenge’. Voor Van Amersfoort Racing, en vooral in financieel opzicht, een prettige bijkomstigheid. In 1989 pakt de renstal opnieuw de titel. Dit keer met Marcel Albers. Het jaar erop, in 1990, besluit Marlboro om de geldkraan langzaam dicht te draaien. Van Amersfoort Racing gaat een moeilijke periode in. Maar een talentvolle Nederlander uit Montfort zou voor een flinke boost zorgen.

Verstappen

Rothergatter, gestopt met racen en werkzaam als PR-manager van Philips, struikelt over een waanzinnig karttalent, Jos Verstappen. In 1991 wordt hij manager van hem en wil de Limburger naar de Formule 1 brengen. Huub neemt contact op met Frits – die hij nog kent van die toevallige ontmoeting - om Jos te laten racen in de Formule Open Lotus Benelux. Na overtuigende tests op Zandvoort debuteert Verstappen in 1992 in deze serie, mede dankzij de support van Philips en Malboro. Het avontuur wordt een groot succes met Verstappen als kampioen. Dat succes heeft Van Amersfoort hard nodig.

Internationaal triomf

In 1993 gaat Van Amersfoort internationaal met een auto in de Formule Opel Euroseries. Verstappen verlaat het team en verhuist naar de Formule 3, een niveau hoger. Een Brits Formule Ford-kampioen dient zich aan om het stoeltje op te vullen. Vincent Radermecker is toe aan en volgende stap en wil meedoen aan een internationaal kampioenschap. De rijderstitel verliezen ze achter de groene tafel, maar het is een sensationeel debuut voor het team en de Belg. Het is duidelijk dat Van Amersfoort geen eendagsvlieg is. Ook in 1994 en 1995 doet de renstal mee om de prijzen.

De eerste internationale doorbraak komt in 1996. Samen met de Belgische Bas Leinders verovert Van Amersfoort op dominante wijze diezelfde Formule Opel Euroseries. De onverslaanbare combo wint zeven van de zestien races en pakt in totaal tien podia. Van Amersfoort staat op de kaart.

Op eigen benen

Van Amersfoort Racing wordt vanaf 1997 een eigen B.V. en koppelt zich definitief los van de gelijknamige garage. Met de start van dit ‘autosportbedrijf’ kunnen we stellen dat dit de officiële geboorte is van het raceteam. Een overstap naar de Duitse Formule 3 in 1997 onderstreept de ambitie. Voor Frits een droom die in vervulling gaat, want deze opstapklasse is booming en the place to be met de nodige media-aandacht.

Formule Opel-kampioen Bas Leinders springt mee en de Belg verovert een zevende plek in de rangschikking. In 1998 is zelfs budget voor twee wagens op de grid. Naast de garage van Leinders huisvest Christijan Albers, de kampioen Formule Ford 1800 Benelux van dat moment. Het seizoen wordt een daverend succes. Leinders grijpt de titel met vijf zeges. Teamgenoot Albers kent een sterk debuut en wordt vijfde in de eindstand met twee overwinningen. Een topprestatie voor de Nederlandse formatie. Van Amersfoort wil doorpakken en dit kunststukje in 1999 herhalen.

Maar zoals in elke sport biedt behaalde resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst. Met name in junior series waar de rijder het verschil maakt. Die talentvolle coureurs racen vaak een jaartje en gaan weer door. Leinders en Albers doen niet anders in het najagen van de Formule 1-droom. Nieuwe supertalenten pluk je niet eventjes van de straat en Van Amersfoort ondervindt dat aan den lijve. Voor 1999 schrijft Van Amersfoort Racing drie wagens in, maar veel is er niet te vieren. De resultaten staan in schril contrast met het succesvolle seizoen van 1998. Financieel gaat het ook niet voor de wind. Toch weet Van Amersfoort altijd de eindjes bij elkaar te knopen waardoor zijn team blijft acteren op internationaal niveau. Stoppen is absoluut geen optie.

Een stap terug, twee vooruit

De Duitse en Franse Formule 3 bundelen krachten voor een nieuwe klasse vanaf 2003: De Formule 3 Euroseries. De F3 in beide landen blijft bestaan, maar verliest aanzien door dit nieuwe Europese kampioenschap. Voor Van Amersfoort Racing is meedoen nog een brug te ver. Van Amersfoort ziet wel kansen in Nederland door de inbreng van Renault Nederland en Marlboro. Daar kan het team financieel op adem komen.

Het team verlaat de Duitse Formule 3 en doet mee in de Nederlandse Formule Renault. Dankzij het KNAF Talent First-programma krijgt de renstal ruwe diamanten aangeboden, zoals Giedo van der Garde, Carlo van Dam en Renger van der Zande. Van Amersfoort vindt de weg terug omhoog door goede prestaties op de baan. De renstal schrijft in 2004 zich weer in voor de Duitse Formule 3 met KNAF-protogé Ho-Pin Tun. Ook gaat VAR door in de Formule Renault in Nederland. Licht aan het einde van de tunnel schijnt weer.

De successen in Duitsland blijven uit, maar in 2005 behaalt Van der Zande het Formule Renault-kampioenschap in de Lage Landen. Twee jaar later, in 2007, is het wel raak bij de Oosterburen. Na de grote triomf in 1998, pakt groot talent Carlo van Dam ook de rijderstitel in de Duitse Formule 3. Dit keer op zeer indrukwekkende wijze. De coureur uit Vlaardingen domineert met zestien podia uit achttien races, negen overwinningen en tien polepositions. Wat brengt de toekomst nu na deze gloorrijke campagne voor Van Amersfoort Racing?



Dinsdag deel 2 met onder andere een bijzondere deal met Volkswagen, de komst van Max Verstappen en Charles Leclerc en de toetreding tot de Formule 2 en Formule 3.