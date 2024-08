Succesvolle Chinese GP zorgt voor stijgende kwartaalcijfers

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft een goede periode achter de rug. De Amerikanen hebben de kwartaalcijfers in het tweede kwartaal flink zien stijgen. Als oorzaak hiervan wijzen ze onder meer naar de comeback van de Chinese Grand Prix eerder dit jaar.

De Chinese Grand Prix kon in de afgelopen jaren niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Dit jaar stond de race op het circuit van Shanghai voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender. De Formule 1 pakte direct uit met een sprintweekend, en dat had succes. De tribunes rondom het circuit zaten bomvol, en thuisrijder Guanyu Zhou werd hartstochtelijk toegejuicht. Het leverde mooie beelden op, en Liberty Media profiteerde mee.

Uit de presentatie van de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van 2024 bleek dat Liberty flink was gegroeid. In 2023 werd er in deze periode 724 miljoen dollar binnengehaald, terwijl ze dit jaar ongeveer 871 miljoen dollar binnen wisten te harken. Als oorzaak hiervan werd naar het succes van de Chinese Grand Prix gewezen. Dat was echter niet het enige, want vergeleken met 2023 stonden er in het tweede kwartaal twee extra races op het programma. Naast China keerde namelijk ook Imola terug. Liberty Media verklaart de groei verder met de stijging in mediarechten en de gestegen opbrengsten van F1 TV.