'Ferrari denkt aan voormalig Mercedes-kopstuk Elliott'

Het team van Ferrari is nog altijd op zoek naar versterkingen voor hun technische afdeling. Enrico Cardile verliet het team vorig jaar, en ze moeten nog eventjes wachten voordat Loïc Serra arriveert. Ferrari lijkt nu een oogje te hebben op voormalig Mercedes-man Mike Elliott.

Ferrari is bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1. Carlos Sainz en Charles Leclerc wisten allebei een Grand Prix te winnen, maar in de afgelopen raceweekenden zakten de resultaten in. Red Bull, McLaren en Mercedes lijken wat sneller te zijn. Ferrari verloor daarnaast technisch kopstuk Enrico Cardile. De Italiaan tekende een contract bij Aston Martin en hij ging per direct weg bij Ferrari.

Ferrari is dan ook al geruime tijd op zoek naar versterkingen voor de technische afdeling. Adrian Newey lijkt niet te komen, en de eerder dit jaar aangetrokken Loïc Serra kan nog niet beginnen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Ferrari wel een nieuw technisch kopstuk op het oog. Bij Ferrari zou men namelijk denken aan Mike Elliott. De Brit vertrok vorig jaar bij Mercedes, waar hij jarenlang een belangrijke rol vervulde. Elliott is nog met gardening leave, maar hij kan begin 2025 weer overal aan de slag gaan. Volgens het Italiaanse medium zou Ferrari nadrukkelijk aan hem denken. Hij zou in de plannen van teambaas Frédéric Vasseur passen.