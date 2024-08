Wie de F1-sterren van de toekomst volgt, herkent vast de oranje-zwarte bolides Van Amersfoort Racing in de Formule 2, Formule 3 en andere junior series. Grote namen als Max en Jos Verstappen en Charles Leclerc reden in het verleden voor deze Hollandse equipe. Het autosportimperium uit Zeewolde begon ooit bij één man: Frits van Amersfoort (69). GPToday.net sprak tijdens het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps met hem over zijn Van Amersfoort Racing. In deel 1 vertelt de geboren Larenaar over de aanraking met de autosport, zijn mooiste herinneringen als teambaas en over voor -en tegenspoed in de racerij.

Bezwangerd

De oorsprong van Van Amersfoort Racing gaat ver terug in de tijd. Het eerste zaadje werd geplant bij bezoekjes aan de Formule 1. "In 1966 ging ik voor het eerst naar Zandvoort bij de training van de Nederlandse Grand Prix. Ik werd ‘bezwangerd’ met de racerij. Ik ben talloze keren op de tribunes geweest", herinnerde de Larenaar als de dag van gisteren. Een toevallige ontmoeting met Huub Rothengather, bekend als de voormalig manager van de Verstappens, wakkerde die passie voor het racen verder aan. "Huub had net een Fordje Fordje gekocht. Die was geel en die wilde hij laten overspuiten. Ik had een autospuiterij en een garage. Het werd een match. Daarna hielp ik ook andere coureurs. Toen ontstond langzaam Van Amersfoort Racing."

Memoires

Frits kocht zijn eerste racewagen, een Formule Ford, in 1988 en timmerde vanaf daar verder aan de weg in de racerij, eerst in Nederland en later bij de Oosterburen in Duitsland. Meerde titels, onder andere met Jos Verstappen en Bas Leinders werden binnen gehengeld. Van Amersfoort vindt het lastig om een hoogtepunt uit die tijd aan te wijzen – herinnert niet veel, kijkt liever vooruit - maar komt toch aan met mooie memoires. "In 1992 de titel met Jos Verstappen in de Formule Opel Lotus Benelux, maar bijzonder was in 1993 in de Formule Lotus Euroseries. Op een haar na een het kampioenschap gemist met Vincent Radermecker." Frits vervolgt: "1996 met Bas Leinders Europees kampioen in Formule Opel Lotus. Twee jaar later met Leinders en Christijan Albers de titel in de Duitse Formule 3. Goede coureurs helpen het team verder."

Tegenslag

Ondanks succes en voorspoed, ging het runnen van het team niet altijd met rozengeur en maneschijn. Frits geeft een inkijkje. "1999 was bijvoorbeeld een financieel moeilijk jaar en vanaf daar ging het wat bergafwaarts. Overleven was eerste prioriteit met ondertussen proberen het goed zo mogelijk te doen. De reddende engel: Renault Nederland. Renault en Marlboro droegen de sport in ons land. Met Giedo van der Garde uit het Talent First-programma werd daarna begin 2000 de weg weer omhoog gevonden." Van Amersfoort Racing keerde daarna snel weer terug in de Duitse Formule 3 en behaalde een ongekend succes in 2007 met een dominant kampioenschap met Carlo van Dam. Opgeven kwam nooit in het woordenboek voor, het runnen met een team ging altijd met ups and downs. "Stoppen is failliet. Dat was geen optie. Risicovolle beslissingen nemen, geluk hebben, netwerken."

Topteam

Dat netwerken was van cruciaal belang om weer te kunnen groeien als renstal. Huub Rothengather speelde – zoals vaak – een belangrijke rol. "Hij kende een Deen bij Volkswagen Sport. Hierdoor werden we het enige team met een motor van Volkswagen in de Duitse Formule 3."

Na meerdere titels en vice-kampioenschappen had Van Amersfoort Racing zich definitief gevestigd aan de top. Een telefoontje van een bekend F1-coureur die zijn neefje Lucas Aurer wilde laten rijden onderstreepte die faam. "We kregen een belletje van Gerhard Berger. We gingen op bezoek bij hem in Oostenrijk." Frits herinnerde vooral een bijzondere vraag. "Kan je wat verdienen in de autosport", zei Berger. Frits antwoordde resoluut: "Nee je er kan aan niks aan verdienen, wel van leven." De deal was daarna snel rond. Het contact met Berger was van grote waarde. De Oostenrijker had veel invloed binnen de autosport. Hij was lid van de FIA Single Seater Commission en had een flinke vinger in de pap bij DTM waar de Europese Formule 3 in het voorprogramma reed. Een droom kwam uit. "Hele leven lang iets met Formule 3 gehad. Het was een kampioenschap met veel exposure. Van Amersfoort Racing kwam steeds meer op de kaart."

In deel 2 op zondag het vervolg, met onder andere zijn ervaring met Max Verstappen, de verhuizing van het team naar Zeewolde en de toetreding tot de huidige Formule 2 en Formule 3.