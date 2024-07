Officieel: Oliver Oakes nieuwe teambaas van Alpine

Het team van Alpine heeft hun nieuwe teambaas gepresenteerd. De Franse renstal maakte afgelopen weekend bekend dat Bruno Famin gaat stoppen als teambaas, en dat ze snel een opvolger zouden presenteren. Ze hebben gekozen voor Oliver Oakes.

Oakes werd in de afgelopen dagen al veelvuldig in verband gebracht met Alpine. De oud-coureur was de oprichter van Hitech GP en met dat team was hij actief in de Formule 2 en de Formule 3. Eind vorig jaar deden ze een poging om de Formule 1 te betreden, maar ze kregen geen groen licht van de FIA. De 36-jarige Oakes is de op één na jongste teambaas uit de geschiedenis van de Formule 1. Oakes laat in het persbericht weten dat hij heel blij is dat hij deze kans heeft gekregen van Luca de Meo en Flavio Briatore.