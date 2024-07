'Dutch GP blijft toch op kalender, gaat rouleren met België'

In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over de toekomst van de Dutch Grand Prix. Het contract loopt volgend jaar, en circuitdirecteur Robert van Overdijk zag het negatief in. Wel zal Zandvoort dan gaan rouleren met de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps.

Afgelopen weekend in Spa stelde Van Overdijk nog dat de kans aanwezig is dat de Dutch Grand Prix na volgend jaar van de kalender verdwijnt. De race is enorm populair, maar er is ook zeer veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. Meerdere landen, steden en circuits azen op een plekje op de kalender. Dit zorgt ervoor dat circuits als Zandvoort van de kalender kunnen vallen.

Nu lijkt het er echter op dat Zandvoort toch niet van de kalender gaat verdwijnen. Volgens Formule 1 Magazine is er een akkoord bereikt over een roulatiesysteem met de Belgische Grand Prix. In de afgelopen maanden werd er al vaker over dit concept gesproken. Volgens Formule 1 Magazine is de deal op hoofdlijnen rond en dat er mogelijk iets bekend wordt gemaakt rondom de aanstaande Grand Prix op Zandvoort. Het is het vermoeden dat in 2026 de Belgische Grand Prix aan de beurt is, en dat Zandvoort dan weer in 2027 op de kalender staat.