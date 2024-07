Verstappen ergert zich aan Lambiase-verhalen: "Overdreven"

Max Verstappen heeft een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug. De Nederlander voert nog steeds het wereldkampioenschap aan, maar Red Bull heeft het lastig. Verstappen aast op verbeteringen, en hij stelt dat alle verhalen over zijn 'ruzie' met Gianpiero Lambiase nogal overdreven zijn.

Verstappen begon goed aan het seizoen met een aantal zeges op rij. De Nederlandse regerend wereldkampioen merkte echter al snel dat zijn werkgever Red Bull Racing hun voorsprong begon te verliezen. In de races daarna moest hij hard vechten, en wist Verstappen nog net te winnen. Maar in de afgelopen races werd hij veelvuldig verslagen, en dat zorgde in Hongarije voor een woede-uitbarsting over de boordradio.

Dagenlang ging het over Verstappens band met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Het zorgde voor de nodige ergernis bij Verstappen. In België kwam hij er nog één keer op terug in gesprek met de internationale media: "Iedereen overdrijft het ook. Het is best wel makkelijk voor ons om dat allemaal op te lossen. Dat is geen probleem. Ik denk dat iedereen wel eens een meningsverschil heeft met collega's of in een relatie. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we het erover hebben gehad en wat we er allemaal van vonden. Ook hoe het seizoen gaat."