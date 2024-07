Sainz senior onthult nieuwe Dakar-uitdager Ford op Goodwood

Het Goodwood Festival of Speed is weer in volle gang, en dat levert veel nieuwe wagens op. Red Bull onthulde de RB17, en ook hun toekomstige motorpartner Ford zat niet stil. De Amerikanen trokken het doek van hun nieuwe spectaculaire uitdager voor de Dakar Rally.

Carlos Sainz senior kreeg op Goodwood de primeur om de nieuwe wagen voor het eerst aan de buitenwereld te tonen. Hij stuurde de Fors Raptor T1+ de beroemde hillclimb op. Met deze bolide, in Red Bull-kleuren, zullen hij en Nani Roma op jacht gaan naar succes. Er zullen in de komende maanden nog meer coureurs worden gepresenteerd. De Ford maakt later dit jaar zijn debuut in Hongarije, waarna ze in januari op jacht gaan naar succes in de Dakar Rally.