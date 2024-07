Red Bull werd verrast door 'trage' opmars van concurrentie

Het team van Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal krijgt zware concurrentie van onder meer McLaren. Aan het begin van het seizoen zagen de verhoudingen er nog heel anders uit, en dat had Red Bull niet zien aankomen.

Red Bull begon aan het huidige seizoen op de manier waarop ze 2023 hadden afgesloten. Ze waren oppermachtig en niemand leek in de buurt te komen van hen. In Miami volgde de ommekeer en wist McLaren een stap te zetten. Ook Ferrari en Mercedes naderden en sindsdien is de Formule 1 weer razend spannend. Red Bull en Max Verstappen krijgen het niet cadeau.

Begin dit jaar zag het er allemaal iets anders uit, en volgens technisch directeur Pierre Waché kwam dat al een flinke verrassing. Hij is er eerlijk over in een interview met De Telegraaf: "Om heel eerlijk te zijn zaten de andere teams begin dit seizoen niet zo dichtbij als wij eigenlijk hadden verwacht. Maar nu lijkt het er wel op dat de ontwikkelingen van vooral het team van McLaren, en op bepaalde gebieden ook die van het team van Mercedes, best wel succesvol zijn geweest." McLaren is momenteel de eerste aanvaller van Red Bull en men verwacht ook veel van hen op het circuit van Silverstone dit weekend.