Goodwood preview: Verstappen, RB17 & meer!

Dit weekend staat het Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Het festival op het landgoed van Goodwood is voor de auto- en autosportliefhebber het evenement van het jaar. Dit jaar verschijnen er veel grote namen, klassieke auto’s en nieuwe bolides aan de startlijn van de heuvelklim. Max Verstappen maakt zijn debuut op het festival, en hij is niet de enige die aanwezig is.

Vandaag gaat het Goodwood Festival of Speed (FOS) van start. Op de donderdag komen er traditioneel gezien niet veel grote namen en historische wagens in actie. Vooral productiewagens en supercars zullen vandaag te zien zijn. De donderdag is een soort rijdende autoshow, en er zullen waarschijnlijk ook weer chicanes worden gecreëerd op de hillclimb.

Op vrijdag wordt het al wat interessanter, maar ontbreken de meeste grote namen. Wel staat het eerste speciale moment op het programma. Red Bull zal op deze dag het doek trekken van de langverwachte RB17. Het is de eerste hypercar van het team, en Adrian Newey heeft hier maanden aan gewerkt. Naast de onthulling van de RB17, zal er ook een mooi eerbetoon plaatsvinden. In de middag zal NASCAR-icoon Richard Petty in het zonnetje worden gezet op het balkon van de grote villa op het complex. Petty, en zijn herkenbare cowboyhoed, zal ook in verschillende wagens gaan racen.

Op de zaterdag en zondag is het meeste spektakel. De Formule 1-teams komen dan in actie, en daarnaast betreden veel klassieke race- en straatwagens de hillclimb. Het belangrijkste moment vindt plaats op de zondag. Dan wordt de zogenaamde ‘Shootout’ verreden. Het is een race tegen de klok met het meest diverse startveld uit de autosport. Er zullen klassieke wagens in actie komen, maar bepaalde merken en teams nemen dit zeer serieus. Volkswagen pakte dit recent bijvoorbeeld heel serieus aan.

Formule 1

Zes Formule 1-teams zijn dit jaar aanwezig op Goodwood. De teams van Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Williams en Alpine komen in actie. Ze komen niet allemaal in recent racemateriaal. Zo heeft Williams ervoor gekozen om Alexander Albon, Logan Sargeant, teambaas James Vowles en F1 Academy-coureur Lia Block de heuvel op te sturen in de klassieke FW08. Ook McLaren kiest voor een historische run: Emerson Fittipaldi zal zijn titelwinnende wagen uit 1974 besturen. Bruno Senna kruipt op zijn beurt achter het stuur van de MP4/6 van zijn legendarische oom Ayrton.

Bijzondere runs

Alpine gooit het over een heel andere boeg. De Franse renstal stuurt een groepje talenten naar de baan. Jack Doohan, Kush Maini en Sophia Flörsch mogen alledrie rijden in de Renault E20 uit 2012. Maini is aanwezig op donderdag en vrijdag, Doohan op zaterdag en Flörsch op zondag.

Het team van Red Bull Racing pakt al helemaal uit. Ze nemen een enorme hoeveelheid historische wagens én supersterren mee. David Coulthard, Christian Klien en Mark Webber komen in actie. Ook VCARB-coureur Daniel Ricciardo zal achter het stuur kruipen van een oudere Red Bull-bolide.

Op zondag vindt een bijzonder moment plaats. Regerend wereldkampioen Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez zullen namelijk de hillclimb gaan betreden. Verstappen bestuurt zijn eerste kampioenswagen uit 2021 en Perez zal plaatsnemen achter het stuur van de RB19. Als kers op de taart zal ook teambaas Christian Horner een Red Bull-wagen gaan besturen.

Andere auto's

Ook vanuit andere takken van autosport zijn er teams aanwezig. Zo zal ook het team van Iron Dames gaan rijden. Overigens is ook Fernando Alonso aanwezig op de vrijdag, hij bestuurt een Aston Martin Valiant. Wie wil genieten van bijzondere technieken, komt ook aan zijn trekken. Zo zal er bijvoorbeeld een autonome IndyCar de heuvel opgaan, en zal Carlos Sainz senior de nieuwe Ford voor de Dakar Rally gaan onthullen en besturen. Het belooft een geweldig spektakel te worden, en iedereen kan meegenieten door naar de officiële stream van Goodwood zelf te kijken. Deze is te vinden op de site van het evenement, en vrijwel zeker ook op YouTube.