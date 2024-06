Red Bull ook de beste bij pitstops in Spanje

Met de nodige moeite wist Max Verstappen afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix te winnen. De Nederlander is van mening dat Red Bull zich moet verbeteren, maar over één punt zal hij wel tevreden zijn. Red Bull verrichtte namelijk de snelste pitstop van het weekend.

Tijdens de Spaanse Grand Prix wist Red Bull de banden van Verstappen in 1,9 seconden te verwisselen. Red Bull eindigde ook als tweede in dit klassement, want Sergio Perez kreeg in 2 seconden de beschikking over een vers setje Pirelli's. Het team van Alpine was ook snel, want Esteban Ocon kreeg in 2,03 seconden nieuwe banden. De top vijf in het Spaanse pitstopklassement werd compleet gemaakt door Ferrari en Mercedes. Alle pitstops in de top tien werden in Spanje onder de 2,5 seconden uitgevoerd.