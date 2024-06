Verstappen opgelucht: "McLaren was echt heel erg snel"

Max Verstappen kreeg het niet cadeau, maar toch wist hij vandaag de Spaanse Grand Prix te winnen. De Nederlandse wereldkampioen moest in de eerste rondjes vechten, maar daarna werd het een strategisch steekspel. Verstappen won, en daar was hij heel erg trots op.

Bij de start keek iedereen naar Verstappen en polesitter Lando Norris. Niemand hield echter rekening met George Russell. De Britse Mercedes-coureur schoof erlangs en greep de leiding. Verstappen liet er geen gras over groeien, en binnen een paar rondjes had hij de koppositie alweer in handen. Hij reed weg bij zijn concurrenten, en hij profiteerde van de strategische keuzes van zijn team. Norris kon hierdoor niet in de buurt komen.

Verstappen was na afloop zichtbaar blij met zijn resultaat. Hij gaf Norris een hug en hij bedankte zijn team. Daarna pakte hij de microfoon en sprak hij zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Ik denk dat de race echt werd gevormd door de start. Ik pakte de leiding en toen kon ik een buffer opbouwen in de eerste stint, hierdoor kon ik een gat creëren. Daarna moesten we verdedigend rijden. Lando en McLaren waren echt heel erg snel. Ik denk dat we het goed hebben gedaan, en ik ben blij. Ik moest de banden managen. Ze werden heel warm, dus je glijdt heel veel."