Wolff blijft kritisch: "We waren te optimistisch"

Het team van Mercedes leek in Spanje weer mee te kunnen doen. Lewis Hamilton en George Russell noteerden de derde en vierde tijd. Daar waren ze heel erg tevreden mee, maar teambaas Toto Wolff denkt daar anders over. Hij stelt dat Mercedes te optimistisch was na de vrijdag.

Mercedes is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal kon het tempo van de andere topteams niet volgen, maar in de afgelopen weken was er een stijgende lijn zichtbaar. Ook in de Spaanse kwalificatie zag het er allemaal weer iets beter uit. Het verschil met Lando Norris en Max Verstappen is nog altijd redelijk fors, maar Hamilton en Russell mogen blij zijn met hun prestaties.

Mercedes-teambaas Toto Wolff temperde na afloop van de kwalificatie het optimisme. De Oostenrijker zag nog veel verbeterpunten, zo liet hij weten aan Sky Sports: "Het is niet geweldig. De derde en vierde plaats hadden ook P5 en P6 kunnen zijn, want het is heel close met de Ferrari's. We staan drie tienden achter de leiders, zo zag het er gister niet uit, en misschien zijn we daardoor te optimistisch geweest. Over het algemeen is het een solide prestatie, maar het is niet meer dan dat. De verschillen zijn klein. Dat zie je vandaag, het gaat alle kanten op. Ik ben blij dat het de goede kant opging voor Lewis."