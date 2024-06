Sainz onthult speciale helm voor thuisrace

Carlos Sainz rijdt dit weekend een thuisrace in Spanje. Op het circuit van Barcelona zullen er veel fans van Sainz plaatsnemen op de tribunes. De Spaanse Ferrari-coureur zal gaan rijden met een helmdesign dat veel gelijkenissen vertoont met de kleuren van de Spaanse vlag.

Sainz rijdt normaal gesproken al met een vlag met een flinke Spaanse touch. Hij heeft ervoor gekozen om zijn helm aan te passen voor dit weekend. Nu heeft Sainz de Spaanse vlag meer naar voren laten komen op de helm, de zijkant van het design is geel met rood en dat zijn de kleuren van de Spaanse vlag. De bovenzijde van de helm is roder dan normaal, en zo probeert Sainz de Spaanse sferen door te geven.

Todo listo para el GP de casa, vamos! 馃挭馃徎馃嚜馃嚫



All set for my home GP, let's go! 馃挭馃徎馃嚜馃嚫@BellRacingHQ @DaveDesigns083 @legadomaria pic.twitter.com/ThZyBzgF7G