Preview 92ste Le Mans: Nederlanders op jacht naar eeuwige roem

Andre Lagache en Rene Leonard waren meer dan 100 jaar geleden de allereerste winnaars van de Grand Prix d'Endurance de 24 Heures. Vandaag begint de 92ste editie van deze fameuze endurancewedstrijd op Circuit de la Sarthe en het belooft opnieuw een speciale editie te worden met een deelnemersveld om van te watertanden. GPToday.net blikt vooruit op dit racespektakel die zaterdagmiddag begint om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Hyper Hyper!

Met de intrede van vele fabrikanten in de Hypercars is de strijd om de overwinning reuze interessant. Namen om van te smullen. Porsche, Ferrari, Cadillac, BMW, Peugeot, Toyota, Lamborghini en Alpine, die terug is na een tussenpauze van een jaar. In 2023 ging Ferrari met de winst aan de haal. Voor de intrede van de hypercars was Toyota de dominante factor bij gebrek aan echte concurrentie.

BoP

Balance of Performance is om het speelveld eerlijker te maken tussen de Hypercars (Le Mans Hyper en Le Mans Hyper Daytona). Er wordt gekeken naar gewicht en vermogen. Opvallend is dat de meeste fabrikanten zijn 'afgevallen' in vergelijking met 2023. Alpine, Peugeot en BMW hebben wel wat 'vetrandjes' erbij gekregen door een toevoeging van extra gewicht. Bijna elke Hypercar moet wat aan snelheid inleveren ten opzichte van vorig jaar. Ferrari verliest het meest met 1.7%.



Het circuit



De naam Le Mans is de plaats waar de wedstrijd wordt gehouden. Le Mans ligt in het westen van Frankrijk. Het circuit heet Circuit de la Sarthe. Het is een baan van 13.6 kilometer lang en kent in totaal 38 bochten. Het rondenrecord staat op de naam van Mike Conway in de LMP1 Toyota-Hybrid. In 2019 reed de Brit 3.17.297.

De baan werd in 1923 officieel geopend en heeft in de loop der decennia verschillende metamorfoses gehad. De grootste verandering kwam na1989. Op het lange rechte stuk werden twee chicanes ingebouwd om de astronomische snelheden van 400 kilometer per uur eruit te halen. Het werd te gevaarlijk door de kans op technische -en bandenproblemen. De bekendste bochten zijn de Porsche-curves, die bestaan uit snelle doordraaiers van links naar rechts die elkaar snel opvolgen. 85% van de ronde is vol gas. Delen van het circuit zijn openbare weg.

Drie categorieën



In de snelste categorie is de Hyper-klasse. 23 hypercars zijn ingeschreven voor de Franse 24-uursrace. Het verlangen naar een epische strijd tussen grote merken, is dus nu echt beantwoord. De wagen is minder complex als haar voorganger: de LMP1. Ook de kosten om een hypercar te fabriceren is een stuk goedkoper en de bolides hebben meer affiniteit met straatauto's, wat het interessanter maakt voor de autofabrikanten. In de LMP2 staan 16 auto’s aan de start met een Oreca-chassis en een Gibson-motor. Het is daardoor een van de meest competatieve klasse, omdat rijder en team het verschil moeten maken. Er is maar één GT-klasse: Le Mans GT3.



Pays Bas



In 2024 doen er acht Nederlanders mee. Renger van der Zande, Nyck de Vries en Robin Frijns komen uit in de hypercars. Van der Zande rijdt met de #3 samen met IndyCar-kampioenen Sebastien Bourdais en Scott Dixon. De Vries is te vinden in de Toyota #7. In die wagen rijden ook Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez. Frijns heeft startnummer #20 en komt uit voor BMW Team WRT. Rene Rast en Sheldon van der Linde delen met Frijns de auto. In de LMP2 zijn drie landgenoten actief. Bent Viscaal rijdt voor Proton in de #9 Oreca, Job van Uitert in de #28 IDEC Sport Oreca en Nicky Catsburg is te volgen met nummer 47, rijdend voor CrowdStrike Racing by APR. In de GT3 zien we meervoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde in de Ferrari 296 GT3 met #66 van JMW Motorsport. Morris Schuring is de relatief onbekende. De 19-jarige Porsche Supercup-coureur rijdt in de Porsche 911 van Manthey EMA met #91.



Waar en hoe laat te zien op tv?



De die-hard-fan hoeft geen seconde te missen van dit spektakel. RTL zendt de 92ste 24 uur van Le Mans live uit. Om 15:00 uur Nederlandse tijd begint RTL7 met de voorbeschouwing om daarna live over te gaan naar Circuit de la Sarthe voor het verslag van de wedstrijd. De live coverage wordt wel tussentijds onderbroken door reclameblokken, maar inscreen is de wedstrijd zonder geluid en commentaar nog wel te volgen. Wil je het zonder reclame volgen? Dan heeft u een betaald account nodig van de streamingsdienst Videoland, dat onderdeel is van de RTL-holding. Op deze service is de wedstrijd in het geheel te zien. Een alternatief is Eurosport 1 waar tussen andere sporten door de wedstrijd is te volgen. Ook via de officiële website van het World Endurance Championship kan je tegen een bedrag van 12 euro de wedstrijd zien.



Kwalificatie - Hyperpole



Op donderdag was de kwalificatie. De nummer #6 Porsche met Andre Lotterer, Kevin Estre en Laurens Vanthoor claimde de eerste startplek in extremis, vlak voor twee Cadillacs en Ferrari's. Beste geklasseerde Nederlander was in Renger van der Zande die in de Cadillac als derde start.



Wat gebeurde in 2023?

De #51 Ferrari AF Corse heeft de hegemonie van Totoya doorbroken en 100 jaar na de eerste editie de winst geclaimd tijdens de 91ste 24 uur van Le Mans.

Voormalig F1-coureur Antonio Giovinazzi, James Calado en Alessandro Pier Guidi bestuurden de rode hypercar- bolide en zorgden voor de eerste zege in naam van Ferrari sinds 1964 en de eerste triomf met een Ferrari-auto sinds 1965.

De strijd tussen Ferrari en Toyota was absoluut om van te smullen. Urenlang zaten beide automerken dichtbij elkaar. Elke keer misstap zou fataal zijn in soms listige en natte omstandigheden, zoals te zien in onderstaande beelden.

De Scuderia had na meer dan driekwart racen een redelijke voorsprong opgebouwd naar nummer twee Totoya. Maar met 5 uur en twintig minuten nog voor de boeg kreeg de Ferrari issues bij een pitstop. Hier verloor het team veel tijd mee en de Toyota kwam zelfs tijdelijk terug aan kop.

Leader change! 😱

The ___Escaped_link_666d7630cefe9___ #51 refused to start to leave the pit lane and Sébastien Buemi took the opportunity to glide past in the Toyota #8 ___Escaped_link_666d7630cefea___ .___Escaped_link_666d7630cefeb___ pic.twitter.com/wDicSIjxax — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) ___Escaped_link_666d7630cefed___

Toch nam de #51 Ferrari-machine het heft snel weer in handen en sloeg opnieuw een gaatje. Het verschil bleef bungelen tussen de 10 en 20 seconden.

Lead change! @FerrariHypercar now in P1️⃣

Pier Guidi just gets ahead of Buemi's #8 Toyota. What a fight! 👊___Escaped_link_666d7630cefef___ pic.twitter.com/8Wqlec94Ys — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) ___Escaped_link_666d7630ceff1___

De #8 Toyota reed een foutloze wedstrijd en bleef op de hielen van de Ferrari. Maar met één uur en 43 minuten op de klokken brak de Toyota van achteren uit bij Amage - een langzame knik naar rechts - en kwam in aanraking met de barrière. Het duurde even voordat de Japanse auto weer in de goede richting stond. De Toyota moest voor reparaties naar binnen.

Drama! The #8 in second place, edging up behind the Ferrari #51, has hit the barrier at Arnage! #LeMansCentenary | @TGR_WEC pic.twitter.com/Fib3wv9HP6 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Ferrari kon met anderhalf uur op de klok alleen nog van zichzelf verliezen. De Scuderia had namelijk na de fout van de concurrent meer dan 3 minuten voorsprong - bijna een ronde. Pech bleef echter uit en hierdoor won Ferrari het algemeen klassement, zestig jaar na dato.

Nicky Catsburg zorgde voor een Nederlands feestje door eerste te worden in de GT-klasse met Corvette Racing. Samen met Ben Keating en Nicolas Varrone kwam de nummer #33 als eerste in deze categorie over de finish. Voor Catsburg is het zijn eerste overwinning in de beroemdste 24-uursrace na een tweede plek in 2021. ORT by TF in een Aston Martin Vantage AMR. De derde plek werd ingevuld door het Britse GR Racing in een Porsche 911.

De beste geklasseerde Nederlander was Renger van der Zande. De IMSA-coureur greep naast het podium in het algemeen klassement en werd vierde in de hypercar van Cadillac Racing. De derde plek ging naar de tweede hypercar van Cadillac die werd bestuurd door Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook.

In de LMP2 was het razendspannend tot het eind. De winnaar Interpol European Competition met Albert Costa, Fabio Scherer en Jakub Smiechowski won deze categorie uiteindelijk met iets minder dan 20 seconden voorsprong op Team WRT. Derde werd de formatie van Duqueine Team.