Porsche pakte pole position op Le Mans

Aankomend weekend staat de iconische 24 uur van Le Mans op het programma. Gisteren werd duidelijk wie er op de pole position mag starten. In de Hyperpole-kwalificatie waren de verschillen zeer klein, maar trok uiteindelijk het team van Porsche aan het langste eind.

In het World Endurance Championship wordt er gewerkt met een zogenaamde Hyperpole. Dat betekent dat de snelste wagens nog gaan strijden om de pole position. De verschillen waren zeer klein, en het publiek werd getrakteerd op een spannende sessie. In de enorm competitieve Hypercar-klasse. Nadat BMW hoge ogen had gegooid in de eerste kwalificatiesessie, ging het nu mis voor de Duitse formatie.

Crashes

Dries Vanthoor probeerde een snelle tijd te noteren in de BMW met startnummer 15, maar hij ging de mist in, in Indianapolis. Hij schoot door de grindbak, en hij raakte de muur. De sessie werd stilgelegd, en dat betekende dat Vanthoor al zijn tijden kwijtraakte. De Jota Porsche met startnummer 12 kon niet deelnemen aan de sessie, omdat Callum Ilott op woensdag was gecrasht.

Porsche

De overige auto's gingen met elkaar de strijd aan. De Cadillacs oogden snel, en Sébastien Bourdais vloog over de baan in de wagen met startnummer 3. Zijn tijd werk echter verbeterd door de zusterauto met Alex Lynn achter het stuur. Lynn maakte een goede kans op de pole position, maar Kevin Estre ging in zijn Porsche met startnummer 6 nog sneller. Hij veroverde de pole en daarmee deelde hij een flinke tik uit aan de concurrentie. De 24 uur van Le Mans gaat morgen om 16:00 van start.