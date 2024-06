'Ferrari draait overuren om updates te introduceren in Spanje'

Het team van Ferrari kent een aardige start van het seizoen. De Italiaanse renstal liet in de afgelopen weken zien dat ze Red Bull Racing kunnen verslaan, maar afgelopen weekend in Canada zakten ze volledig door het ijs. Het lijkt er op dat ze nu een aantal grote updates naar voren hebben geschoven.

Ferrari kende in Canada een rampzalig weekend met een dubbele uitvalbeurt. Charles Leclerc viel uit met motorproblemen, terwijl Carlos Sainz tegen de Williams van Alexander Albon aan spinde. Het was een opvallend dipje, want in de voorgaande raceweekenden liet Ferrari een goed tempo zien. Ze konden de strijd aangaan met Red Bull en McLaren, en in Monaco kwam Charles Leclerc als winnaar over de streep.

Het is geen geheim dat Ferrari al een tijdje bezig is met nieuwe vergaande updates. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.Uno heeft technisch directeur Enrico Cardile besloten om het ontwikkelingsproces te versnellen. Over twee weken in Barcelona wil men een nieuwe vloer en diverse kleine andere updates introduceren. Volgens het Italiaanse medium is Ferrari de productiesnelheid aan het opschroeven om de belangrijkste updates te kunnen introduceren in Barcelona. Het lijkt erop dat het wel een race tegen de klok gaat worden om de nieuwe onderdelen mee te kunnen nemen naar het Spaanse raceweekend.